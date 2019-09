Jordánsko, OSN a LAŠ kritizovali Netanjahua za výroky o Predjordánsku

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 11. septembra (TASR) - Jordánsko a predstavitelia medzinárodných organizácií v utorok odsúdili vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o pripojení častí území na západnom brehu rieky Jordán v prípade, že zvíťazí v budúcotýždňových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AP.Hovorca Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric povedal, že akýkoľvek krok Izraela s cieľom získať palestínske územie pod svoju správu by bol podľa OSN ničivý v súvislosti s možným obnovením rozhovorov a mierom v oblasti, ako aj riešením na úrovni dvoch štátov.Liga arabských štátov (LAŠ) takisto odsúdila Netanjahuove vyjadrenia a označila ich za a "agresiu Izraela", ktorá by sa v prípade realizácie rovnala vyhláseniu ukončenia mierového procesu zo strany židovského štátu.Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí vo vyhlásení uviedol, že pripojenie území na západnom brehu Jordánu Izraelom by rozdúchalo plamene konfliktu v celej oblasti.Netanjahu v utorok oznámil, že v prípade znovuzvolenia v septembrových parlamentných voľbách pripojí k Izraelu okupované územia na západnom brehu rieky Jordán.Palestínčania vyhlásenia izraelského premiéra o rozšírení zvrchovanosti Izraela nad územiami na západnom brehu Jordánu odsúdili a varovali, že takýto krok by mal negatívne následky.povedal palestínsky premiér Muhammad Štajja.Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.