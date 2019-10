JOSEF ŠVEJK v Divadle Aréna

Josef Švejk: Juraj Loj, pes Barnabáš, Marián Labuda ml. Foto: Divadlo Aréna/Radovan Dranga Foto: Divadlo Aréna/Radovan Dranga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (OTS) - Groteska plná ľudských karikatúr, podivných figúrok a neobvyklých situácií o žalostných pomeroch panujúcich v rozkladajúcom sa Rakúsku-Uhorsku. A nielen tam...Vojak Švejk predajca „čistokrvných“ psov, sa zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných postavičiek, zažíva neuveriteľné príhody, prechádza celým radom viac či menej napínavých príhod a snaží sa za každú cenu prežiť – u seba doma, pred odvodovou komisiou, vo väzení, v blázinci, v krčme či vo vlaku.Nekritizuje, nemoralizuje, ale sem tam sa zamieša do života iných – domácej pani Müllerovej, krčmára Palivca a jeho ženy, Bretschneidera, doktora Grünsteina, barónky Botzenheim, feldkuráta Katza, nadporučíka Lukáša a všetkých, ktorých diváci poznajú nielen z Haškových príbehov, ale i z obrazov Josefa Ladu či filmového spracovania v titulnej role s Rudolfom Hrušínským.Josef Švejk je jeden z nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.Jakub NvotaMarián Labuda ml., Juraj Loj, Kamil Mikulčík, Peter Brajerčík, Juraj Hrčka, Edita Koprivčević Borsová, Zuzana Konečná