Joshua sa stal opätovne majstrom sveta

Anthony Joshua (V. Brit.) - Andy Ruiz (USA) 118:110, 118:110, 119:109 (12) - Joshua získal tituly WBA, IBF, WBO, IBO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Diriyah 8. decembra (TASR) - Britský profesionálny boxer Anthony Joshua sa stal druhýkrát majstrom sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii. V sobotňajšej odvete v meste Diriyah v Saudskej Arábii zdolal mexicko-amerického šampióna Andyho Ruiza po dvanástich kolách jednomyseľným výrokom rozhodcov dva razy 118:110 a 119:109. Opätovne získal opasky organizácií WBA, IBF, WBO aj IBO, o ktoré prišiel v júnovom prvom vzájomnom súboji.Tridsaťročný Joshua bol v odvete so svojím rovesníkom favoritom napriek predchádzajúcej prehre. Prišiel ľahší a počas celého zápasu sa takticky spoliehal na výhodu vo výške i rozpätí rúk. Hneď v prvom kole tvrdou pravačkou otvoril tržnú ranu nad ľavým okom obhajcu titulov, no poučený spred šiestich mesiacov sa nepúšťal do otvorených kombinácií. Radšej si udržiaval odstup a získaval kolá, vo vypredanej Diriyah Arene si pripísal 23. víťazstvo v 24 profizápasoch (23-1, 21 KO), druhýkrát sa jeho vystúpenie neskončilo pred časovým limitom."Nehľadám výhovorky, minule som išiel po knokaute a trafil ma. Andyho a jeho trénera veľmi rešpektujem, chcel som ukázať ďalšiu stránku tohto krásneho športu. Bol som pokorný po prehre a zostávam pokorný po triumfe. Kariéra sa vyvíja na základe skúseností, po prehre som sa pozbieral, hoci niektorí už chceli, aby som sa vzdal," povedal Joshua na webe Sky Sports.Ruiz utrpel druhú prehru v 35 súbojoch (33-2, 22 KO). Nenadviazal síce na životný úspech, ten však dosiahol pozoruhodnejším spôsobom technickým knokautom v siedmom kole, takže bude v hre o rozhodujúce tretie stretnutie s Joshuom: "Neustále som ho len naháňal po ringu. Kto chce vidieť trilógiu?"