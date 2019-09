Jourová dostala ponuku stať sa podpredsedníčkou Európskej komisie

Věra Jourová, archívna snímka. Foto: TASR - Vladimír Benkov/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benkov/MV SR

Praha/Brusel 2. septembra (TASR) - Česká vláda zvažuje návrh budúcej predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, aby Česko dostalo svoje historicky prvé kreslo podpredsedu EK a aby naň zasadla Věra Jourová (hnutie ANO). Českej televízii (ČT) to v pondelok potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Podľa jeho slov by to bola pre krajinu veľmi prestížna záležitosť.Babiš pre ČT dodal:upozornil spravodajca ČT v Bruseli Lukáš Dolanský.Podľa spravodajcu šéf koaličnej ČSSD Jan Hamáček by na rozdiel od Babiša dal prednosť silnému portfóliu pre Jourovú, a nie podpredsedníckej funkcii. Tej sa navyše nechcú vzdať Slováci, ktorým teraz patrí, vysvetlil Dolanský.Jourová má v súčasnej, dosluhujúcej eurokomisii Jeana-Clauda Junckera na starosti oblasti spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov či otázky súvisiace s rovnými príležitosťami mužov a žien. Už skôr naznačila, že v budúcnosti má záujem o silné ekonomické portfólio, napríklad o oblasť týkajúcu sa digitálnych technológií či problematiky medzinárodného obchodu, alebo o podpredsednícku pozíciu.Von der Leyenová chce mať vo svojom tíme čo najvyrovnanejšie zastúpenie mužov a žien. V týchto dňoch sa postupne stretáva so všetkými kandidátmi, ktorých jej do novej komisie navrhlo 27 členských štátov EÚ. Svoju predstavu o rozdelení rezortov medzi nich by chcela oznámiť do niekoľkých dní, doplnil spravodajský portál ČT.