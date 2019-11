Jourová: Som nepríjemne prekvapená z možného korumpovania sudcov v SR

Na archívnej snímke eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Brusel/Bratislava 6. novembra (TASR) – Česká eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová je veľmi nepríjemné prekvapená zo správ o možnom korumpovaní slovenských sudcov na Slovensku. Vrhá to podľa nej zlé svetlo aj na jej sektor, ktorému sa profesionálne venuje. Doplnila, že na Slovensku sa v tomto roku zvýšila miera dôvery v justíciu. Myslí si, že zvýšiť očakávania Slovákov od justície mohol prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jourová tiež uviedla, že na októbrovom stretnutí premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) opakovala, že netrpezlivo očakáva potrestanie vrahov tejto vraždy.reagovala Jourová na to, že sudcovia na Slovensku mohli byť korumpovaní.skonštatovala Jourová pred slovenskými novinármi v Bruseli.So slovenským premiérom sa podľa svojich slov na stretnutí v októbri rozprávala aj o prestíži justície a prokuratúry.pripomenula eurokomisárka s tým, že Pellegrinimu sľúbila neformálne konzultácie pri úprave legislatívy v oblasti justície.Jourová podľa svojich slov veľmi pozorne sleduje, čo sa deje v oblasti činnosti Súdnej rady SR a disciplinárnych konaní.skonštatovala.Slovensko sa podľa Jourovej pomerne prekvapivo dostalo vyššie v dôveryhodnosti justície. Za rok 2018 to bolo 25 percent, v roku 2019 je to 33 percent obyvateľov, ktorí dôverujú v justíciu. Ako možný dôvod eurokomisárka uviedla fakt, že vražda novinára mohla zvýšiť očakávania voči justícii.Pellegrinimu Jourová opätovne zopakovala, že očakáva potrestanie vrahov Kuciaka a Kušnírovej.uviedla Jourová s tým, že premiér podľa nej súhlasil a prisľúbil, že vyšetrovanie sa zavŕši úspešným koncom.