Jozef Kuciak: O vyhrážkach Kočnera adresovaných môjmu synovi som sa dozvedel od suseda

Polícia Jána neriešila

Kočner by bol samovrah

Prvostupňový súd konal predčasne

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Novinár Ján Kuciak pred svojím zavraždením v roku 2018 v súvislosti s vyhrážkami od obžalovaného Mariana Kočnera svojich rodičov ubezpečoval, že sa nemajú čoho báť. Uviedol to v utorok v obnovenom procese vo veci vraždy novinára na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku jeho otec Jozef Kuciak Ako povedal, po tom, čo Marian Kočner Jánovi v roku 2017 povedal, že na neho a jeho rodinu bude hľadať kompromitujúce informácie, ten to najskôr rodičom ani nepovedal.Dôvodom bolo, že ich nechcel znepokojovať. „Ja som sa to dozvedel až od suseda," povedal s tým, že keď sa o tom následne so synom rozprávali, ten ho ubezpečoval, že žijeme v 21. storočí, a preto sa o svoju bezpečnosť neobáva.Jozef Kuciak, ktorý vypovedal aj v pôvodnom procese v roku 2020, tiež povedal, že keď sa rozprával s Jánovými kolegami, tí mu povedali, že z vyhrážok Mariana Kočnera pre články o jeho aktivitách mali väčšie obavy ako samotný Ján. Ten pre vyhrážky nakoniec na políciu podal trestné oznámenie, tá sa však vecou nezaoberala.Obžalovaná Alena Zsuzsová v reakcii povedala, že je jej ľúto, že svedok vo svojich vyjadreniach doteraz spája ju a Kočnera so smrťou svojho syna.„Pán Marian Kočner by bol samovrah, keby si objednal vraždu Jána Kuciaka po medializácii jeho údajného vyhrážania sa," skonštatovala. Obžalovaný sa podľa nej na nahrávke telefonátu Kuciakovi nevyhrážal fyzickým násilím.Na súde v utorok zároveň prečítali výpoveď Tomáša Szabóa z pôvodného procesu v kauze vraždy novinára, ako aj niekoľko výpovedí Aleny Zsuzsovej z prípravného konania a tiež z prvého súdneho procesu. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať v stredu (25. mája). Najvyšší súd SR (NS SR) v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi K. a Alene Zs. Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Kočnera a Aleny Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol.Súd zároveň k obnovenému procesu pripojil obžalobu v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku , špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho . V tejto veci čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Tomáš Szabó, Dušan Kr. a bosniansky občan Darko D.