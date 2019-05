József Nagy: Nové obdobie v EP bude náročné

Na snímke europoslanec József Nagy počas rozhovoru pre TASR v Štrasburgu 10. mája 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Štrasburg 10. mája (TASR) – Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je veľmi dôležitá, aby sa doň dostali politické strany, ktoré chcú presadiť lepšiu Európu. Bude to boj o to, či bude Európa lepšia, alebo sa rozpadne. Bojovať sa bude aj o nejasné európske hodnoty. Pre TASR to počas poslednej aprílovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu uviedol József Nagy (Most-Híd) z Európskej ľudovej strany (EPP).Nasledujúce funkčné obdobie bude podľa neho náročné. V hre budú taktiež vymoženosti, ktoré sa môžu zdať často ako prirodzené. V súvislosti s nimi narážal napríklad na voľný pohyb na hraniciach, relatívnu bezpečnosť v EÚ a slobodu študovať, pracovať alebo podnikať v zahraničí za rovnakých podmienok, ako môžu domáci.upozornil Nagy.Výhodu v EÚ vidí napríklad aj v tom, že vytvára priestor, v rámci ktorého môžu všetci naraz hovoriť rovnakým hlasom.konštatoval.Verí, že bude nové referendum o brexite. Očakáva, že malým referendom o odchode Británie z EÚ bude už aj účasť britských voličov na európskych voľbách, kde sa ukáže, čo si naozaj o celej situácii myslia.Vo všeobecnosti sa však domnieva, že ľudia by v máji mali ísť voliť; vybrať si môžu z množstva strán. "" uviedol Nagy.Pripúšťa možnosť, že nesystémové strany by mohli vo voľbách posilniť. Dôraz však kladie na vyváženosť ponuky. "upozornil.V otázke kompetencií europoslanca kladie dôraz na to, že každý jeden musí vedieť spolupracovať.zdôraznil.Novozvolení poslanci EP sa budú musieť podľa neho po nástupe zaoberať témami ako bezpečnosť, v rámci vnútornej bezpečnosti EÚ migráciou, environmentálnou oblasťou, respektíve klimatickými zmenami a prípravou na ne, ale aj sociálnou oblasťou.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).