JTRE podporuje Pláž Staré Mesto a prináša progam pre deti

Program pre deti Pláž Staré mesto powered by JTRE:

8.8.2019 (Webnoviny.sk) -Na pláž Staré Mesto zavíta už túto sobotu Šašo Ľuboš. Ďalšie víkendové dopoludnia zabavia deti obľúbená Disco Jarka a Kúzelník Talostan s jeho balónovou šou. Vstup na detské podujatia je voľný. Po programe sa môžu deti tešiť na novú trampolínu alebo hry v piesku."Rieka Dunaj a jej nábrežie sú veľkou devízou nášho hlavného mesta. Jej potenciál Bratislava stále málo využíva. Chceme vytvárať podmienky, aby mohli Bratislavčania žiť viac v spojení so svojou riekou. Mestská pláž je výbornou príležitosťou ako znovu nájsť toto spojenie, a preto sme sa rozhodli podporovať tento výborný projekt pri Dunaji," hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Pláž Staré Mesto tvorí reštaurácia, oddychová časť s ležadlami, ihrisko pre deti a informačný point Eurovea City pre verejnosť, kde sa záujemcovia dozvedia viac o štvrti, ktorá vzniká v bezprostrednom spojení s riekou Dunaj. V súvislosti s koncepciou rozvoja nábrežia Pavel Pelikán dodáva:"Pevne verím, že Eurovea 2 už v roku 2022 prinesie rozšírenie nábrežia v štýle ako si ho Bratislavčania a všetci návštevníci mimoriadne obľúbili."Pláž Staré mesto je otvorená denne od pondelka do nedele, a to od 10:00 – 21:00 hod.10.8. o 10:30 - Šašo Ľuboš17.8. o 10:30 - Disco Jarka - tanečná hodina24.8. o 10:30 - Kúzelník Talostan a balónová show7.9. o 10:30 - Disco Jarka – tanečná hodinaSpoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.Viac informácií o aktuálnych aktivitách spoločnosti JTRE nájdete na:Inzercia