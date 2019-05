JTRE zrekonštruuje ďalšiu časť promenády

Obchádzka okolo ihriska

Pokračovanie Zóny tolerancie

Lepšie mesto pre všetkých

O JTRE:



webovej stránke jtre.sk



Facebooku https://lnk.sk/duvO



LinkedIne https://lnk.sk/ozI6



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Dunajská promenáda ako jeden z najvýznamnejších mestotvorných prvkov bude po dokončení rekonštrukcie ako jednotný celok tvoriť plnohodnotnú súčasť mestského života Bratislavčanov," povedal Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE."Som veľmi rada, že developeri, ako aktéri v území, chápu, čo znamená verejný záujem. Verím, že všetci Bratislavčania ako aj návštevníci ocenia zušľachtenie Dunajskej promenády," povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.Rekonštruovaný úsek bude potrebné dočasne uzavrieť. Bratislavčania však môžu využiť bezkolíznu obchádzkovú trasu okolo detského ihriska, čo si vyžiada zo strany návštevníkov promenády vyššiu mieru vzájomnej tolerancie."Rozumieme, že rekonštrukcia dočasne skomplikuje pohyb na promenáde, ale robíme všetko pre to, aby to ľudí zasiahlo čo najmenej. Bratislavčania za svoju trpezlivosť dostanú do užívania krajšie a bezpečnejšie nábrežie," dodal Pelikán.Opravený úsek sa po skončení prác stane súčasťou Zóny tolerancie, ktorá vznikla na nábreží. Cieľom JTRE je motivovať rôzne skupiny užívateľov promenády k vzájomnej ohľaduplnosti. Podobné iniciatívy sú pravidelnou súčasťou života západných metropol. Moderné veľkomesto so sebou prináša vyššie nároky na ohľaduplnosť než tomu bolo v minulosti, preto sú snahy o zlepšenie vzájomnej tolerancie dôležité.Rekonštrukcia časti dunajskej promenády je ďalšou z aktivít JTRE, ktorou sa spoločnosť usiluje zlepšiť kvalitu života Bratislavčanov. Doterajšie projekty zahŕňajú verejnosťou oceňované sprejazdnenie Dúbravskej cesty, na ktorej vznikla aj cyklotrasa s oddeleným peším chodníkom, revitalizácie viacerých podchodov, zastávky Patrónka alebo kruhový objazd pri Slovenskej akadémii vied.Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.Viac infomácií o aktuálnych aktivitách spoločnosti JTRE nájdete na:Inzercia