Jubilejný 20. ročník festivalu Dotyky a spojenia prinesie do Martina 33 inscenácií

V Martine sa od pondelka začína 20. ročník festivalu Dotyky a spojenia, ktorý symbolicky uzatvára divadelnú sezónu 2024/2025. Do soboty (21. 6.) ponúkne 33 inscenácií z 25 divadiel z desiatich slovenských miest. Patrónmi tohtoročného jubilejného festivalu sú herci Táňa Pauhofová a Milo Kráľ. Za organizátorov o tom informovala Zuzana Palenčíková.





Ťažiskom festivalu je každoročne hlavný program. Členovia dramaturgickej rady videli v období od vlaňajšieho apríla do polovice marca tohto roku viac než 90 inscenácií, z ktorých vybrali najinšpiratívnejšiu a umelecky najpodnetnejšiu desiatku. Prvé dve inscenácie budú mať diváci možnosť vidieť v utorok (17. 6.) - najprv o 15.00 h hru Mordorys v podaní členov nitrianskeho Divadla Andreja Bagara a potom o 20.00 h predstavenie Starec a more Divadla Ludus.Popri viac ako troch desiatkach inscenácií tvoria program aj štyri workshopy, päť tvorivých dielní, šesť koncertov, dve výstavy a 25 diskusií o divadle. Večerný hudobný program na Divadelnom námestí bude patriť koncertom, ktoré prepája divadelné prostredie. Poctu Milanovi Lasicovi k jeho nedožitým 85. narodeninám vzdá so svojím špeciálnym koncertom Marián Čekovský.Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.