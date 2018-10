Jubilujúce Piešťanské rendezvous pripomína 100 rokov Československa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Piešťany 26. októbra (TASR) – Sté výročie založenia Československa neopomenul ani festival slovensko-českej kultúry Piešťanské rendezvous, ktorý slávi v tomto roku 20. výročie. Jeho nestorom je herec Bolek Polívka, ktorý stál pri jeho zrode a nenechal si ujsť žiadny z jeho ročníkov.V začiatku sa konal počas jedného týždňa, v posledných rokoch sú jeho podujatia rozložené do dvoch jesenných mesiacov, októbra a novembra, kedy ponúka návštevníkom vystúpenia umelcov z oboch strán rieky Moravy.Výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je v rámci festivalu venovaná druhá časť výstavy Prvá/První republika. Výstavu otvorili v závere uplynulého týždňa, jej slovenská kurátorka Zora Petrášová uviedla, že je komornejšia oproti úvodnej časti, ktorú sprístupnili v máji.informovala. Umelec prišiel hostí vernisáže aj osobne pozdraviť, v rovnaký deň sa jeho divadlo predstavilo komédiou Lakomec. Kurátorom výstavy za českú stranu je Marek Lipina. Výstava potrvá do 2. decembra.Do programu 20. Piešťanského rendezvous organizátori zaradili aj hru Radošinského naivného divadla Malý veľký muž o M. R. Štefánikovi, inscenáciu míma Milana Sládka Dubčekova jar, one woman show herečky Evy Holubovej Hvězda a koncert Hany Zagorovej.Od začiatku októbra si diváci mohli pozrieť výstavu Českí panovníci na reliéfnych obrazoch Jarmily Haldovej z Orlických hôr. V novembri pribudne výstava fotografií Vasila Stanka, slovenského fotografa žijúceho v Prahe s názvom Milenci z roku dva.