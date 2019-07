Jubilujúci textár Pavol Jursa: Elán bol pre mňa najväčšou inšpiráciou

Na archívnej snímke P. Jursa s vnukom. Foto: archív Pavla Jursu Foto: archív Pavla Jursu

Bratislava/27. júla (TASR) – Štyri desiatky rokov spolupracuje s našou najslávnejšou a najúspešnejšou rockovou skupinou Elán, ktorá už viac ako polstoročie vypredáva koncertné sály, amfiteátre i športové haly nielen doma, ale aj v zahraničí. Elánovský súputnik Pavol Jursa, ktorý stojí za mnohými hitmi skupiny sa dožíva v sobotu 27. júla 65 rokov.povedal v rozhovore pre TASR jubilujúci textár a skladateľ.Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Po absolvovaní gymnázia Ľudovíta Štúra v rodnom meste odišiel do Bratislavy, kde vyštudoval Fakultu riadenia na Vysokej škole ekonomickej. Pracoval ako ekonóm tvorivo-výrobnej skupiny TATRA STAR, s.r.o., v ktorej vznikol úspešný seriál televíznych grotesiek Bud Bindi a v Slovenskom národnom divadle bol zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu. Ďalej pôsobil na marketingovom oddelení Televízie Markíza a v rokoch 2007-2008 bol riaditeľom ochrannej autorskej organizácie SOZA.Pavol Jursa spolupracoval aj so skupinami Metalinda a Team, ale jeho meno je spojené predovšetkým so skupinou Elán. S jej lídrom Jožom Rážom sa pozná už 46 rokov. Zoznámili sa v roku 1973, keď popri štúdiu na vysokej škole začal Pavol Jursa tancovať v súbore Lúčnica a jeho tanečnou partnerkou bola vtedy dcéra umeleckého vedúceho súboru profesora Štefana Nosáľa – Barbora, neskôr manželka Joža Ráža. Napriek tomu, že sa zoznámil s Jožom Rážom skôr, prvé pesničky zložil s Vašom Patejdlom a síce Čakám ťa láska a Ja viem, ktoré sa objavili v roku 1981 aj na prvom albume skupiny Elán pod názvom Ôsmy svetadiel.Odvtedy sa datuje dlhoročná spolupráca úspešného textára a skladateľa s legendou našej hudobnej scény. Keď sa vysloví spojenie Elán a Jursa, vybavia sa autorovi mnohých nestarnúcich hitov „trošku protichodné pocity“. Podľa Pavla Jursu sa jeho meno do tohto spojenia až tak nehodí, pretože značka Elán je nesmierne silná a meno Jursa sa mu zdá málo známe, čiže toto spojenie je pre neho „rozpačité i keď reálne existuje“. S úsmevom ale dodal, že presnejšie by bolo hovoriť Elán a Filan, čo sa aj rýmuje.podčiarkol pre TASR Pavol Jursa.Momentálne pracuje textár a skladateľ Pavol Jursa, ako aj celý tím okolo skupiny Elán na v poradí 15. albume pod pracovným názvom Najvyšší čas, ktorý sa finalizuje a na trh by sa mal dostať v septembri tohto roku. Konkrétne dorába dve pesničky Sto životov a Sekery a nože, ku ktorým napísal text aj hudbu a ktoré by sa spolu s už odprezentovanou skladbou Ľúbim ťa mali objaviť na novom albume.Aj keď Pavol Jursa radšej skladá hudbu, ako píše texty, viac sa cíti byť textárom, ako skladateľom.povedal Pavol Jursa.A ako vidí jubilant svoje ďalšie kroky? V interview spomenul, že ho oslovujú aj noví, mladí autori, ale zároveň podčiarkol, že vždy bol naviazaný na ľudí, s ktorými spolupracoval a na spoluprácu potrebuje vnútornú väzbu.zdôraznil v rozhovore pre TASR textár a skladateľ Pavol Jursa.