Jude Bellingham opäť rozlúskol slávne El Clásico, Realu Madrid už nič nestojí v ceste za španielskym titulom (video)

Bellingham gólovo mlčal

Protestovali voči pokutovému kopu

Xaviho tím sa stále nevzdáva

22.4.2024 (SITA.sk) - O španielskom futbalovom titule je, zdá sa, už rozhodnuté. Po nedeľňajšom domácom triumfe 3:2 nad úhlavným rivalom FC Barcelona sú na čele hodnotenia La Ligy hráči Realu Madrid a pred Kataláncami majú náskok jedenástich bodov, pričom na programe je už len šesť kôl a v hre je 18 bodov.Hrdinom slávneho El Clásica sa opäť stal Angličan Jude Bellingham , ktorý gólom v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov pre "biely balet". Rovnaký hráč "rozlúskol" v jeseni ligové El Clásico na pôde súpera, tiež presným zásahom z extra času.„Neskóroval nejaký čas, no keď už gól strelil, bol pre nás veľmi dôležitý na ceste za celkovým triumfom v španielskej lige," uviedol na adresu 20-ročného anglického stredopoliara madridský tréner Carlo Ancelotti Bellingham gólovo mlčal v predchádzajúcich šiestich súťažných dueloch Realu, no teraz presným zásahom zariadil, že Madridčania natiahli šnúru ligových zápasov bez prehry už na 26. Zatiaľ naposledy ešte v septembri 2023 podľahli mestskému rivalovi Atléticu.„Titul je teraz bližšie. Bol to dosť živý zápas. Museli sme ho vyhrať a aj sa nám to podarilo. Bol to vyrovnaný duel proti silnému súperovi, ktorý urobil maximum pr to, aby sa vrátil do hry o titul," zhodnotil Ancelotti.Katalánci v nedeľu večer na Štadióne Santiaga Bernabeua dvakrát viedli gólmi Andreasa Christensena a Fermína Lópeza, no Vinícius Júnior vyrovnal na 1:1 z pokutového kopu a na 2:2 upravil Lucas Vázquez. Rozhodnutie zariadil spomenutý Bellingham v úplnom závere.Hostia vehementne protestovali voči pokutovému kopu, ktorý rozhodca nariadil v ich neprospech. Nepozdával sa im ani jeho verdikt, keď v druhom polčase hosťom neprisúdil penaltu. Ešte v prvej štyridsaťpäťminútovke nebolo úplne zrejmé, či lopta náhodou neskončila v bránke Realu, keďže v La Lige stále nezaviedli príslušnú technológiu.„Veril som, že rozhodca zvládne tento duel bez chýb a to som aj povedal v sobotu na predzápasovej tlačovke. Nestalo sa. Je to hanba, výsledok nie je férový. Každý to videl," zhodnotil kouč Xavi Hernández, pre ktorého to bolo možno posledné El Clásico , keďže už skôr avizoval svoj odchod z lavičky FC Barcelona po skončení tejto sezóny.Xavi po prehre v Madride uviedol, že jeho tím sa stále nevzdáva, no priznal, že o titulu je už prakticky rozhodnuté a Realu je potrebné zablahoželať k prvenstvu. Hosťujúceho kormidelníka môže mrzieť aj skutočnosť, že prišiel o holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga, ktorý sa v závere prvého polčasu zranil pri súboji o loptu s Federicom Valverdem.Zápasy El Clásico tradične pútajú celosvetový záujem, v nedeľu v hľadisku nechýbali napríklad hviezdny srbský tenista Novak Djokovič , niekdajšia hviezda zámorskej profiligy v americkom futbale Tom Brady či kubánskom-americký herec Andy García.V španielskej La Lige si situáciu skomplikovalo Atlético Madrid , ktoré prehralo s Alavésom 0:2 a na 4. priečke tabuľky má náskok iba troch bodov pred Bilbaom, ktoré iba remizovalo s Granadou 1:1.