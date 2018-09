Juh americkej Floridy ohrozuje tropická búrka Gordon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami Beach 3. septembra (TASR) - Južnú časť amerického štátu Florida zasiahla v pondelok tropická búrka Gordon, ktorá by sa mala v ďalších dňoch presúvať cez Mexický záliv k pobrežným oblastiam štátov Mississippi a Louisiana. Podľa meteorológov sa môže jej sila dovtedy zvýšiť až takmer na úroveň hurikánu, informovala tlačová agentúra AP.Dovolenkári na južných plážach Floridy majú zakázané vstupovať do vody vzhľadom na silné vlnobitie, čo na niektorých miestach spôsobilo straty podnikateľom v deň voľna pri príležitosti amerického sviatku práce. V dôsledku silného vetra a dažďa zostalo bez dodávok elektriny vyše 4000 odberateľov.Búrka Gordon sa sformovala v pondelok skoro ráno miestneho času pri súostroví Florida Keys, odkiaľ sa pohybuje smerom na severozápad. Do utorkového večera má doraziť k pobrežiam amerických štátov Mississippi a Louisiana, odkiaľ má pokračovať ďalej do vnútrozemia.Americké Národné hurikánové centrum (NHC) v Miami uvádza, že stred búrky sa naposledy nachádzal približne 85 kilometrov juhozápadne od mesta Fort Myers na Floride, pričom najvyššia ustálená rýchlosť vetra dosahovala 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred hurikánom bola vydaná na celom pobreží štátu Mississippi.