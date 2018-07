Juhokórejská exprezidentka dostala ďalších osem rokov väzenia

Bývalá juhokórejská prezidentka Pak Kun-hje (uprostred), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 20. júla (TASR) - Zosadenú juhokórejskú prezidentku Pak Kun-hje odsúdili v piatok na dodatočných osem rokov odňatia slobody za korupciu a zneužitie moci. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na rozhodnutie tamojšieho súdu.Exprezidentka Pak Kun-hje si už teraz v súvislosti so zmieneným veľkým korupčným škandálom, v dôsledku ktorého prišla o funkciu, odpykáva 24-ročný trest odňatia slobody. Za mrežami by tak mala celkovo stráviť nasledujúcich viac než 30 rokov.Ústredný okresný súd v Soule ju uznal za vinnú z toho, že počas svojho pôsobenia v prezidentskej funkcii nezákonne prijala od vedúcich predstaviteľov národnej tajnej služby tri miliardy juhokórejských wonov (v prepočte zhruba 2,27 milióna eur). Za tento čin jej uložil trest odňatia slobody na šesť rokov.Pak Kun-hje odsúdili taktiež v samostatnom procese na dva roky odňatia slobody za porušenie volebných zákonov. Bývalá hlava štátu podľa verdiktu zasahovala do výberu svojej strany pred parlamentnými voľbami v roku 2016.Pak Kun-hje sa na piatkovom čítaní verdiktu nezúčastnila.Proces s bývalou prezidentkou, ktorá čelila 18 bodom obžaloby vrátane korupcie, vydierania, zneužívania funkcie či vyzradenia štátnych tajomstiev, sa začal vlani v máji a skončil sa v apríli tohto roka. Pak Kun-hje bola od marca 2017 vo väzbe v detenčnom zariadení neďalekou Soulu.Podľa obžaloby sa Pak Kun-hje tajne dohodla so svojou priateľkou Čche Son-si, aby zobrala od najväčších firiem v krajine desiatky miliónov dolárov ako úplatky a peniaze získané vydieraním.Škandál viedol k zatknutiu desiatok ľudí vrátane bývalých členov vlády a dediča a zástupcu riaditeľa spoločnosti Samsung I Če-jonga, ktorý čelil obvineniam z úplatkárstva.Pôsobenie Pak Kun-hje vo funkcii juhokórejskej prezidentky sa skončilo 10. marca 2017, keď jej zosadenie potvrdil ústavný súd. Bola prvou ženou na poste prezidenta Južnej Kórey a súčasne prvou zosadenou hlavou tohto štátu.