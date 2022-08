Juhokórejský prezident by mal stíchnuť. Nevymeníme svoj osud za kukuričný koláč, odkázala Kimova sestra do Soulu

Zastavenie jadrového programu

Ponuka napriek urážkam platí

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vplyvná sestra lídra Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Jo-čong ostro odmietla juhokórejskú ponuku ekonomickej pomoci za denuklearizáciu. Podľa jej slov je to „vrchol absurdnosti“, pretože „nikto nevymení osud za kukuričný koláč“.Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že je to po prvý raz, čo popredný predstaviteľ Severnej Kórey komentoval plán Soulu.Juhokórejský prezident Jun Sok-jol oznámil svoj „odvážny“ ekonomický plán v máji a v stredu znova zopakoval, že sú ochotní pomôcť, ak Sever zastaví svoj program jadrových zbraní a podnikne kroky na denuklearizáciu.Kim však vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA, povedala, že by mal Jun „stíchnuť“ a tiež ho označila za „jednoduchého a stále detinského“.Ako tiež uviedla, nevie, čo by ešte Jun vymyslel, ak by plán nefungoval, ale Pchjongjang sa tým „nikdy nebude zaoberať“.Junova kancelária v tejto súvislosti vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že ľutuje drzé poznámky Kim a ponuka stále platí. „Postoj Severnej Kórey nijako nepomáha mieru a prosperite Kórejského polostrova, ako aj jej vlastnej budúcnosti,“ konštatovala.Medzikórejské vzťahy sa zhoršili v súvislosti s patom v rozsiahlejších rokovaniach medzi Washingtonom a Pchjongjangom, ktoré stroskotali začiatkom roka 2019 v súvislosti s nezhodami týkajúcimi sa uvoľnenia zničujúcich sankcií výmenou za severokórejské odzbrojenie.Severná Kórea v roku 2022 výrazne zintenzívnila testovanie a dosiaľ vystrelila už viac ako 30 balistických striel, vrátane prvej skúšky medzikontinentálnej balistickej rakety od roku 2017.