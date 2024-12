Juhokórejský prezident vyhlásil núdzové stanné právo

3.12.2024 (SITA.sk) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v utorok vyhlásil „núdzové stanné právo", pričom obvinil opozíciu krajiny zo sympatií so Severnou Kóreou a z paralyzovania vlády protištátnymi aktivitami.Prezident to oznámil televíznom prejave, v ktorom sa zaviazal „vykoreniť proseverokórejské sily a chrániť ústavný demokratický poriadok“. Bezprostredne nebolo jasné, ako tento krok ovplyvní riadenie a demokraciu krajiny.„Prostredníctvom tohto stanného práva obnovím a ochránim slobodnú Kórejskú republiku, ktorá upadá do hlbín národnej skazy," povedal Jun Sok-jol.„Čo najrýchlejšie zlikvidujem protištátne sily a znormalizujem krajinu," vyhlásil a požiadal ľudí, aby mu verili a tolerovali „niektoré obmedzenia". Juhokórejský prezident, ktorého popularita v posledných mesiacoch klesla, sa od nástupu do úradu v roku 2022 snaží presadiť svoju agendu, ale parlament ovláda opozícia.