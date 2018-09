Juhovýchodná Ázia profituje z obchodnej vojny medzi USA a Čínou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 22. septembra (TASR) - Ekonómovia často zdôrazňujú, že v obchodnej vojne nikto nevyhrá. Podniky v juhovýchodnej Ázii sa však teraz pokúšajú dokázať, že to nie je celkom pravda.Región využíva prudký nárast nových objednávok a presun výroby, keďže firmy prehodnocujú svoje podnikanie v USA a v Číne v dôsledku prehlbujúcej sa obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Približne tretina z viac ako 430 amerických firiem v Číne už presúva alebo zvažuje presun svojich závodov mimo tejto krajiny. Ukázal to prieskum spoločností AmCham China a AmCham Shanghai. Juhovýchodná Ázia bola ich najčastejšou voľbou.Vietnamský výrobca nábytku Phu Tai Corp. patrí medzi tých, ktorí sa snažia z toho profitovať. Výrobca domácich potrieb pre predajne Walmart v USA plánuje o 30 % zvýšiť svoj export v tomto a budúcom roku 2019. Chce investovať milióny do rozšírenia tovární a modernizácie výrobných liniek.uviedol generálny riaditeľ vietnamskej firmy Nguyen Sy Hoe. Dodal, že vzhľadom na stupňujúcu sa obchodnú vojnu medzi Čínou a USA mnoho amerických dovozcov začína nakupovať produkty vo Vietname.Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré tvorí desať krajín regiónu, je prirodzeným magnetom pre nové továrne. Dôvodom sú nízke výrobné náklady, dobre fungujúce továrne, solídny rast piatich najväčších ekonomík regiónu, v priemere o 5,3 %, aj zlepšujúca sa pozícia v rebríčku jednoduchosti podnikania, nehovoriac o geografickej blízkosti k Číne.Hongkonská rada pre rozvoj obchodu uznáva vplyv juhovýchodnej Ázie. Nicholas Kwan, riaditeľ výskumu, nazval juhovýchodnú Áziu "ekonomickým motorom".Indikátory nálady podnikateľov po celom svete klesajú, čo poukazuje na negatívny vplyv ciel, ktoré USA a Čína zaviedli od júla tohto roka. A od pondelka 24. septembra začnú platiť ďalšie clá, ktoré problémy firiem ešte prehĺbia. Aj juhovýchodná Ázia, ktorá je odkázaná na export, pocíti ich globálne dôsledky v podobe spomalenia svetového obchodu. Ale na rozdiel od rozvinutých ekonomík môže na obchodnej vojne medzi Washingtonom a Pekingom aj získať, keďže mnohé firmy budú presúvať svoje továrne mimo Čínu, aby sa vyhli clám.Nguyen Thanh Phuong, generálny riaditeľ spoločnosti Kangaroo Group, vietnamského výrobcu domácich spotrebičov, predpovedá nárast exportu do USA o desať percent v druhej polovici 2018. Jeho firma už dostala objednávky od amerických klientov, ktorí predtým nakupovali u čínskych výrobcov.povedal.Koratak Weeradaecha, finančný riaditeľ thajskej spoločnosti Star Microelectronics, tiež zaznamenal výkyvy v objednávkach, ktoré korelujú s obchodným napätím. Najprv došlo k ich prerušeniu, ktoré bolo spojené s adaptáciou sa na nové clá, a potom nárastu objednávok o najmenej 15 %. Očakáva, že tento trend bude viditeľný najmä koncom roka.povedal Koratak.Výrobcovia elektroniky nie sú jediní, kto eviduje zvýšený záujem o Thajsko. Aj dodávatelia rýb a morských plodov, kaučuku či turistický priemysel ako celok profitujú z toho, že čínske produkty sa stávajú menej atraktívnymi.Thajská vláda súhlasí s tým, že domáci dodávatelia morských plodov a produktov z rýb sú víťazmi v spore medzi USA a Čínou, keďže tento tovar podlieha clám tak v USA, ako aj v Číne. Najmä výrobcovia tuniakových konzerv profitujú z eskalácie sporu medzi Washingtonom a Pekingom.Thajsko sa tiež podieľa asi 21 % na dovoze ovocia do Číny, takže jeho producenti môžu teraz zvýšiť svoj podiel na čínskom trhu na úkor amerických konkurentov. Vzhľadom na jeho schopnosť ponúknuť náhradný tovar je Thajsko vo výbornej pozícii, pokiaľ ide o príležitosť vyťažiť maximum z obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. A podobne je na tom aj Malajzia.