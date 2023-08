Júl bol teplejší pre štyroch z piatich ľudí na zemi, na vlastnej koži tak pocítili vplyv globálneho otepľovania

2.8.2023 - Globálne otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou spôsobilo, že tohtoročný júl bol teplejší pre štyroch z piatich ľudí na Zemi, pričom viac ako dve miliardy ľudí denne pociťuje teplo zosilnené zmenou klímy. Vyplýva to z najnovšej štúdie vedeckej neziskovej organizácie Climate Central zverejnenej v stredu.Viac ako 6,5 miliardy ľudí alebo 81 % svetovej populácie sa potilo aspoň počas jedného júlového dňa. Štúdia, ktorá zatiaľ nebola recenzovaná, taktiež uvádza, že dňom s najrozšírenejším vplyvom zmeny klímy bol 10. júl, keď podľa správy 3,5 miliardy ľudí zažilo extrémne horúčavy.„Teraz by sme si už všetci mali zvyknúť na to, že jednotlivé vlny horúčav sú spojené s globálnym otepľovaním,“ povedal klimatický vedec z Princetonskej univerzity Gabriel Vecchi, ktorý sa nepodieľal na štúdii.„Bohužiaľ, tento mesiac, ako elegantne ukazuje táto štúdia, dal veľkej väčšine ľudí na tejto planéte pocítiť vplyv globálneho otepľovania na extrémne horúčavy.“