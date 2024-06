Julian Assange bude voľný. Zakladateľ portálu Wikileaks súhlasil s dohodou o vine a treste

V londýnskom väzení strávil päť rokov

WikiLeaks ocenili oznámenie dohody

25.6.2024 (SITA.sk) - Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange súhlasil s dohodou o vine a treste s americkou vládou , vďaka ktorej sa dostane na slobodu a ktorá ukončí roky súdnych ťahaníc pre jeho vydanie súvisiace s obvineniami zo špionáže. Päťdesiatdvaročný Austrálčan, ktorý pred takmer 15 rokmi zverejnil na svojom portáli tajné americké vojenské dokumenty, smeruje na Saipan v Severných Mariánach - území Spojených štátov, kde sa v stredu ráno miestneho času objaví na súde.Očakáva sa, že sa tam prizná k obvineniu zo sprisahania za účelom nezákonného získavania a šírenia utajovaných informácií o národnej obrane, uvádza ministerstvo spravodlivosti USA v liste podanom na súde.Ostatných päť rokov Assange strávil v londýnskom väzení Belmarsh a predtým sedem rokov na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Zo Spojeného kráľovstva odletel v pondelok. Lietadlo, o ktorom sa predpokladá, že v ňom letí, podľa agentúry AP po poludní miestneho času pristálo v thajskom Bangkoku, aby načerpalo palivo.Očakáva sa, že sa Assange po súdnom pojednávaní vráti do rodnej Austrálie. Pojednávanie o dohode, ktorú musí schváliť sudca, sa koná na Saipane, pretože Assange odmieta cestovať do kontinentálnych Spojených štátov a súd sa nachádza pomerne blízko Austrálie, uviedli prokurátori.Austrálsky premiér Anthony Albanese , ktorý loboval za to, aby Spojené štáty ukončili stíhanie Assangea, povedal parlamentu, že z Londýna s ním letí austrálsky vyslanec.WikiLeaks na sociálnej sieti ocenili oznámenie dohody a vyhlásili, že sú vďačné za „všetkých, ktorí pri nás stáli, bojovali za nás a zostali úplne oddaní v boji za jeho slobodu“.Spomenutá dohoda zabezpečuje, že Assange prizná vinu, no zároveň už nebude musieť byť vo väzení. Očakáva sa, že dostane trest päť rokov odňatia slobody, a teda toľko, koľko si už odpykal v Spojenom kráľovstve.