Julian Assange by mal byť vydaný do Austrálie, tvrdí jeho otec

Na snímke Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 14. apríla (TASR) - Biologický otec zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea vyzval austrálsku vládu, aby pomohla jeho synovi, a navrhol, aby bol prevezený do svojej domovskej krajiny.Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian.John Shipton, ktorý žije v Melbourne, sa obrátil na austrálskeho premiéra Scotta Morrisona, aby zakročil vo veci Assangeovho štvrtkového zatknutia v Londýne. Pre miestny denník Herald Sun uviedol, že Morrison a austrálsky rezort diplomacietvrdí Shipton. Morrison predtým vyhlásil, že Assange ako austrálsky občan bude mať k dispozícii konzulárnu pomoc, ale nieShipton zároveň vyjadril znepokojenie nad stavom svojho syna po tom, ako na televíznych záberoch zhliadol jeho zatýkanie na ambasáde Ekvádoru v Londýne.uviedol.Líder austrálskych Zelených Richard Di Natale pre stanicu ABC v nedeľu uviedol:Opozičný líder britských labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že Assange by mal čeliť vo Švédsku vypočúvaniu vo veci údajného sexuálneho útoku, ale akékoľvek snahy o jeho vydanie na stíhanie do USA by mali byť napadnuté. Švédska prokuratúra v máji 2017 zastavila vyšetrovanie prípadu, avšak vo štvrtok oznámila, že preskúma žiadosť o jeho obnovenie.Tú podala právna zástupkyňa ženy, ktorá tvrdí, že ju tento 47-ročný Austrálčan počas návštevy Švédska v roku 2010 znásilnil. On sám toto obvinenie dlhodobo popiera.