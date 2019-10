Julian Assange sa objavil na súde, pojednávalo sa o jeho vydaní

Na archívnej snímke Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. októbra (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa v pondelok objavil na súde v Londýne, kde sa konalo pojednávanie o tom, či má byť tento whistleblower vydaný na stíhanie do USA, kde čelí obvineniam zo špionáže. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Assange (48) na súde gestom zovretej päste pozdravil svojich stúpencov nachádzajúcich sa v priestore vyhranenom pre verejnosť. Austrálčan čelí v USA 18 bodom obžaloby vrátane sprisahania sa za účelom ilegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži. Ak by ho usvedčili, vo väzení by mohol stráviť niekoľko desaťročí.Julian Assange získal celosvetovú pozornosť začiatkom roku 2010, keď webová stránka WikiLeaks zverejnila tajné video americkej armády, na ktorom je zachytený útok vrtuľníkov Apache v irackej metropole Bagdad. Pri útoku zahynulo najmenej desať ľudí vrátane dvoch členov reportérskeho tímu Reuters.Assangeovi podporovatelia ho vyzdvihujú ako hrdinu, ktorý svetu odkryl zneužívanie moci modernými štátmi a ktorý bojuje za slobodu slova. Kritici ho však označujú za nebezpečnú osobu zapletenú do úsilia Ruska podkopať bezpečnosť USA a Západu, pričom spochybňujú, že je novinárom.Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením státisícov tajných amerických diplomatických depeší obsahujúcich kritické hodnotenia svetových lídrov - od ruského prezidenta Vladmira Putina po členov saudskoarabskej kráľovskej rodiny.Assange sa v roku 2012 uchýlil na ekvádorskú ambasádu v Londýne, snažiac sa vyhnúť extradícii do Švédska, kde ho obvinili zo sexuálnych zločinov, čo on odmieta. Podľa vlastných slov by ho zo škandinávskej krajiny skôr či neskôr vydali americkým úradom.Londýnska polícia vyvliekla Assangea z ekvádorského veľvyslanectva po siedmich rokoch, ktoré tam strávil, a súd mu udelil 50-týždňové väzenie za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Tento trest si už odpykal, ale naďalej zostáva vo väzení, zatiaľ čo prípad jeho extradície pokračuje.