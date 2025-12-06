Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.12.2025
 Meniny má Mikuláš
 Zo zahraničia

06. decembra 2025

Julii Roberts v secondhande v Prahe nechceli predať oblečenie. Zaplatím čokoľvek, povedala im


Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia ...



Zdieľať
britain_film_festival_after_the_hunt_red_carpet_59288 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia Roberts, ktorá práve v Prahe nakrúca. Informuje o tom web TN.cz.


Predavačka obchodu s použitým oblečením 1981Secondhand v prvej chvíli hviezdu filmu Pretty Woman vôbec nespoznala. „Keď si Júlia pri platení chcela kúpiť aj jednu vec, ktorej chýbala visačka, naša verná zamestnankyňa jej to nepredala. A to aj napriek tomu, že Júlia povedala, že zaplatí čokoľvek," uviedol obchod na svojom Instagrame. Všetko však nakoniec dobre dopadlo. „Pre vysnívaný kúsok sa jej asistentka ešte v ten deň zastavila,“ dodala predajňa.

Julia Roberts v súčasnosti v Prahe nakrúca. O čo však ide, je tajomstvom. Čas na to, aby si Prahu prešla, si mohla urobiť až vo štvrtok. Ako uvádza portál Expres, navštívila hollywoodska hviezda historické centrum, reštauráciu aj niekoľko obchodov.


Zdroj: SITA.sk - Julii Roberts v secondhande v Prahe nechceli predať oblečenie. Zaplatím čokoľvek, povedala im © SITA Všetky práva vyhradené.

