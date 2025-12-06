|
Sobota 6.12.2025
Meniny má Mikuláš
Denník - Správy
06. decembra 2025
Julii Roberts v secondhande v Prahe nechceli predať oblečenie. Zaplatím čokoľvek, povedala im
Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia ...
6.12.2025 (SITA.sk) - Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia Roberts, ktorá práve v Prahe nakrúca. Informuje o tom web TN.cz.
Predavačka obchodu s použitým oblečením 1981Secondhand v prvej chvíli hviezdu filmu Pretty Woman vôbec nespoznala. „Keď si Júlia pri platení chcela kúpiť aj jednu vec, ktorej chýbala visačka, naša verná zamestnankyňa jej to nepredala. A to aj napriek tomu, že Júlia povedala, že zaplatí čokoľvek," uviedol obchod na svojom Instagrame. Všetko však nakoniec dobre dopadlo. „Pre vysnívaný kúsok sa jej asistentka ešte v ten deň zastavila,“ dodala predajňa.
Julia Roberts v súčasnosti v Prahe nakrúca. O čo však ide, je tajomstvom. Čas na to, aby si Prahu prešla, si mohla urobiť až vo štvrtok. Ako uvádza portál Expres, navštívila hollywoodska hviezda historické centrum, reštauráciu aj niekoľko obchodov.
Zdroj: SITA.sk - Julii Roberts v secondhande v Prahe nechceli predať oblečenie. Zaplatím čokoľvek, povedala im © SITA Všetky práva vyhradené.
