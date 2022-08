Július Hudáček je stále bez zmluvy, v Spišskej Novej Vsi možno zostane až do novembra

Možno aj v ďalšej sezóne

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček aktuálne nemá žiadny angažmán a vo forme sa udržiava s extraligovým tímom HK Grotto Spišská Nová Ves. Tridsaťštyriročný vicemajster sveta z roku 2012 má za sebou prípravný zápas proti konkurenčnému HC Košice (1:2), ktorému v rokoch 2009 až 2011 pomohol k zisku troch majstrovských titulov bez prerušenia."Určite to bolo špecifické. Stále tam mám veľa známych a teším sa napríklad na pozápasové debaty s kustódmi. Tí sú tam ešte z mojich čias. Poznám, samozrejme, aj pár hráčov. Boli tam podpichovačky, ale snažil som sa nesústrediť na súpera," povedal na margo duelu proti "oceliarom" rodák zo Spišskej Novej Vsi a odchovanec miestneho hokejového klubu pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja Hudáček sa s "rysmi" pripravuje už druhý mesiac a nevylučuje, že v tíme zostane aj v úvode sezóny 2022/2023.Skúsený gólman priznal, že nedávno bol blízko k podpisu novej zmluvy."Pred dvomi týždňami som si myslel, že sa už dohodneme s jedným klubom. Vieme však, aká je v súčasnosti situácia v Rusku a v KHL. Približne päť až šesť klubov stále čaká a na tom trochu stojí trh v Európe. V najbližších dvoch týždňoch sa možno niečo stane, nevylučujem však ani to, že ostanem do novembra v Spišskej. Doma sa mi páči a s rodinou si to užívame. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, ale ak príde dobrá ponuka, tak nie som proti," pokračoval najlepší brankár a najužitočnejší hráč ročníka 2014/2015 vo švédskej SHL, ktorý už ukončil reprezentačnú kariéru.Účastník siedmich svetových šampionátov povedal, že by ešte chcel pôsobiť v zahraničí. Nebráni sa však ani zotrvaniu v materskom klube."Podmienky v Spišskej sa každým rokom zlepšujú a momentálne je to stabilne fungujúci klub. Doma je doma a určite nevylučujem, že si tu ešte zachytám. V tejto chvíli však ešte cítim motiváciu ísť von," dodal starší brat reprezentačného útočníka Libora Hudáčka