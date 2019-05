Juncker: EÚ očakáva, že Londýn požiada o ďalší odklad brexitu

Na archívnej snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. mája (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker naznačil, že Británia sa približuje k ďalšiemu predĺženiu brexitu v októbri a skritizoval poslancov britského parlamentu za uprednostňovanie odchodu britskej premiérky Theresy Mayovej z úradu pred brexitovou dohodou.V čase, keď sa Mayová ocitla na pokraji odstúpenia, Juncker vyslovil obdiv jej húževnatosti a zároveň opovrhnutie úsiliu o jej politické odstránenie, informoval vo štvrtok denník The Guardian.povedal Juncker v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNN.Šéf EK dodal, že je užpokračujúcou patovou situáciou. Naznačil však, že Brusel je zmierený s ďalšou žiadosťou Londýna o predĺženie členstva Británie v Európskej únii, ktorú očakáva na jeseň.Británia musí do 31. októbra odsúhlasiť dohodu, odísť z eurobloku bez dohody alebo môže požiadať o ďalšie predĺženie vyjednávacieho obdobia v súvislosti s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii.doložil Juncker. Jeho podpora však pravdepodobne neodradí mnohých konzervatívnych ministrov a zákonodarcov od úsilia dostať Mayovú z funkcie, uvádza The Guardian.Po stredajšej rezignácii líderky Konzervatívnej strany v Dolnej snemovni britského parlamentu Andrey Leadsomovej je Mayovej mocenská pozícia oslabenejšia než kedykoľvek predtým.Na otázku, či Juncker súhlasí s Donaldom Tuskom, predsedom Európskej rady, že Británia by mala usporiadať druhé referendum, bývalý luxemburský premiér odpovedal skepticky:Od Leadsomovej sa očakávalo, že koncom týždňa poskytne detaily týkajúce sa návrhu zákona o odstupovej dohode. Líderka konzervatívcov v Dolnej snemovni však vo svojom rezignačnom liste uviedla, že sa nemôže podpísať pod niečo, čo umožní vypísanie druhého referenda. Mayová zareagovala slovami, že to nebolo jej zámerom.