Juncker: Mnohé požiadavky klimatických aktivistov je ťažké realizovať

Brusel 2. novembra (TASR) - Požiadavky klimatických aktivistov je niekedy ťažké uskutočniť, uviedol odchádzajúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Junckerovi sa podľa vlastných slov veľmi páči to, že sa mladí ľudia angažujú za ochranu klímy. "povedal pre nemecký spravodajský týždenník Spiegel.Luxemburský politik okrem toho zdôraznil, že v budúcnosti musí mať v Európe svoje miesto aj tradičný priemysel.Európska únia chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, aj keď niektoré členské štáty žiadajú dokonca pokles o 55 percent.Ešte v tomto roku by sa pritom členovia EÚ mohli zhodnúť na cieli dosiahnutia tzv. klimatickej neutrality EU do roku 2050.dodal Juncker.