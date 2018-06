Juncker na summite EÚ: Nechceme pôsobiť ako neokolonialisti

Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. júna (TASR) - Vedúci predstavitelia Európskej únie by sa nemali príliš unáhliť, pokiaľ ide o rozhodnutie o vytvorení takzvaných "externých platforiem" na prácu s migrantmi v severoafrických krajinách bez toho, aby o to požiadali tieto krajiny, upozornil vo štvrtok na summite lídrov EÚ v Bruseli predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Informovala o tom agentúra DPA.pokračoval predseda EK. Špeciálne naliehal na "niektorých" lídrov, aby prejavili zdržanlivosť, pokiaľ ide o rozhodnutia v súvislosti v centrami pre migrantov mimo EÚ.upozornil Juncker. "Nechceme vyvolať dojem, akoby to bol neokolonializmus."Nemecká kancelárka Angela Merkelová pri príchode na summit v Bruseli trvala na tom, že krajiny Európskej únie, do ktorých prichádzajú migranti, si zaslúžia pomoc. Odmietla však myšlienku, že utečenci si môžu vybrať, v ktorej krajine o azyl požiadajú.Merkelová dorazila na summit EÚ v čase celoeurópskeho sporu okolo toho, ako sa vyrovnať s prichádzajúcimi migrantmi a žiadateľmi o azyl z afrických a blízkovýchodných krajín. Na Merkelovú navyše tlačí aj minister vnútra Horst Seehofer, aby migrantov odvracali z hraníc Nemecka, informovala agentúra AP.Nemecká kancelárka uviedla, že "štáty, ktoré dostanú veľa utečencov, potrebujú, samozrejme, ochranu a podporu, ale na druhej strane utečenci a migranti si nemôžu vybrať krajinu, v ktorej bude prebiehať ich (azylové) konanie".Merkelová povedala, že ochrana vonkajších hraníc EÚ bude na summite kľúčovou otázkou, pričom by sa mohli uskutočniť diskusie so severoafrickými krajinami o lodiach, ktoré tam kotvia.Populistický maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval na summit s vyjadrením, že okrem uzatvorenia hraníc by členské štáty EÚ mali vrátiť späť tých, ktorí už prišli.uviedol Orbán. Oba tieto kroky sú podľa neho nutnými na "obnovenie európskej demokracie".zhodnotil Orbán.Taliansky premiér Giuseppe Conte vyzval na zásadnú zmenu v migračnej politike Európskej únie. Dodal, že Taliansko dostalo iba minimálnu pomoc v čase, keď bolo hlavnou krajinou, ktorá prijímala migrantov z celého Stredomoria.povedal Conte pri príchode na summit EÚ.Blízkosť Talianska k severnej Afrike spôsobila, že sa zmenilo na kľúčovú destináciu pre prichádzajúcich migrantov. Conte trval na tom, aby si túto záťaž rozdelila celá EÚ.