Juncker potláčal slzy pri lúčení po takmer 150 summitoch EÚ

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Nakoniec Jeanovi-Claudovi Junckerovi zlyhal hlas.povedal lúčiaci sa predseda Európskej komisie (EK) v piatok so slzami v očiach. Bol to jeho zrejme posledný summit EÚ, celkovo 147. v jeho dlhoročnej kariére luxemburského premiéra a od roku 2014 v súčasnom úrade, informovala agentúra DPA.Juncker sa poďakoval predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi za jeho priateľstvo a "spolupáchateľstvo" - a emóciám sa nevyhol ani Tusk, keďže aj on čoskoro odchádza z funkcie. Junckera nazval kolegom a priateľom a novinárom poďakoval za to,čo znova vyvolalo smiech.Na otázku, aký bude jeho odkaz, Juncker zažartoval:Tusk na to reagoval:Úlohu formálne oceniť oboch odchádzajúcich predstaviteľov EÚ prevzala na seba nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako sama povedala na vlastnej tlačovej konferencii. Ako služobne najstaršia účastníčka summitu Junckerovi a Tuskovi poďakovala v kruhu lídrov štátov a vlád. Keď sa Merkelová v decembri 2005 po prvý raz zúčastnila na summite EÚ, Juncker - vtedy ako predseda vlády Luxemburska - mal už za sebou takmer desať rokov takýchto stretnutí.povedala kancelárka.Juncker sa s úradom predsedu EK rozlúči po tom, ako Európsky parlament potvrdí novú Európsku komisiu jeho nástupkyne Ursuly von der Leyenovej, ktorej nástup sa neočakáva skôr ako 1. decembra. V rovnakom termíne odovzdá svoju funkciu aj Tusk, a to terajšiemu belgickému premiérovi Charlesovi Michelovi.