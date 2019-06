Juncker: Severné Macedónsko môže začať prístupové rokovania s EÚ

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 4. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vylúčil pochybnosti o prístupových rokovaniach EÚ a Severného Macedónska. Informovala o tom rakúska stanica ORF.Juncker po utorňajšom rozhovore so severomacedónskym premiérom Zoranom Zaevom v Bruseli uviedol, že urobí všetko pre to, aby rozptýlil obavy členských štátov, ktoré s prijímaním nových členov váhajú.EK už minulý týždeň odporučila začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Rozhodnúť by o tom však mali členské štáty EÚ na zasadnutí rady ministrov pre zahraničné veci, ktoré sa uskutoční 18. júna v Luxemburgu.Nemecké strany Únie (CDU/CSU) sú však proti tomuto kroku, píše ORF. Obozretný postoj k príliš rýchlemu prijímaniu nových krajín do EÚ majú i Francúzsko a Holandsko, píše agentúra AFP.Juncker však naznačil, že Skopje je pripravené na začatie rokovaní a "dosiahlo významný pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu".Predseda EK poukázal i na reformné úsilie v Severnom Macedónsku, ako i na úspešné ukončenie dlhoročných sporov s Gréckom ohľadne názvu krajiny. Macedónsko sa premenovalo na Republiku Severné Macedónsko, čím sa odlíšilo od rovnozvučnej susednej gréckej provincie Makedonia."Na základe objektívneho zhodnotenia faktov je Republika Severné Macedónsko pripravená na ďalší krok," povedal Juncker.Severomacedónsky predseda vlády Zaev takisto uviedol, že jeho krajina splnila všetky úlohy a je pripravená.Členské štáty EÚ začatie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v zásade schválili už vlani, pripomína ORF. Ich začiatok bol ale podmienený ďalšími reformnými krokmi - tieto požiadavky sú podľa EK teraz splnené.