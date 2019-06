Juncker upozornil Švajčiarov, že EÚ nebude rokovať o rozšírenej dohode

Jean-Claude Juncker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker informoval v utorok Švajčiarsko, že Európska únia odmieta opätovne prerokovať novú rozšírenú rámcovú dohodu o spolupráci s touto krajinou. Šéf exekutívy EÚ vyzval švajčiarsku vládu, aby tento dokument oficiálne schválila do 18. júna, čím by sa zachoval prístup Švajčiarska k finančným trhom EÚ.V liste pre švajčiarskeho prezidenta Ueliho Maurera, o ktorom Juncker informoval aj médiá, sa uvádza, že eurokomisia je ochotná poskytnúť vláde v Berne vysvetlenia k novej zmluve, ktorej návrh bol vypracovaný v novembri 2018. Šéf exekutívy EÚ v ňom však zároveň spresnil, že táto dohoda nebude znovu prerokovaná.Švajčiarska vláda minulý týždeň oznámila, že požiadala Brusel o niekoľko "objasnení" v súvislosti so zmluvou, o ktorej obe strany rokovali posledné štyri roky. O dohode pokrývajúcej rámec vzťahov s EÚ budú Švajčiari hlasovať v referende. Švajčiarska strana za najspornejšie body dohody považuje otázku ochrany vysokých platov v krajine, pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci a slobodu pohybu pracovnej sily.Juncker v liste pre švajčiarskeho prezidenta spresnil, že tieto požiadavky v súčasnom kontexte vytvárajú pre EÚRozšírená dohoda s EÚ by v praxi znamenala, že Švajčiarsko prijme pravidlá jednotného európskeho trhu a poskytne občanom EÚ, ktorí sa usadili v tejto krajine, rovnaké práva, aké majú vo svojich domovských štátoch.Švajčiarska vláda však čelí kampani krajne pravicových síl, ktoré okrem iného žiadajú zablokovanie slobody pohybu pracovníkov z krajín EÚ. Podľa tlačovej agentúry DPA nesúhlas so znením rozšírenej dohody s EÚ vyjadrili strany s rôznym politickým zameraním - od pravicovo-nacionalistickej Švajčiarskej ľudovej strany, pre ktorú dohoda znamená neprijateľné porušenie národnej zvrchovanosti, až po Sociálno-demokratickú stranu Švajčiarska, ktorá odmietaprísnych švajčiarskych noriem chrániacich úroveň vysokých miezd v krajine pred konkurenciou cezhraničných pracovníkov.Na rozdiel od nejasnej situácie v Británii okolo tzv. brexitu, Švajčiarsko už doteraz uzavrelo s EÚ 120 sektorových dohôd, ktoré zostanú v platnosti aj v prípade neprijatia novej rozšírenej zmluvy o spolupráci.