Juncker verí, že USA nezavedú nové clá na dovoz áut z Európy

Mníchov/Brusel 8. novembra (TASR) - Odchádzajúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker verí, že USA v nadchádzajúcich dňoch nezavedú nové clá na dovoz áut z Európy. Uviedol to v rozhovore pre piatkové vydanie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa od minulého roka hrozí uvalením ciel na dovoz automobilov z Európskej únie (EÚ). Ich cieľom má byť ochrana amerického automobilového priemyslu, symbolu americkej výroby.Po odklade tohto kroku v máji sa má Trump do polovice novembra rozhodnúť, či zavedie doplnkové colné sadzby na autá z EÚ. Tohto kroku sa obávajú najmä veľkí nemeckí výrobcovia automobilov.Juncker v rozhovore pre nemecké noviny však uviedol, že je o tejto záležitosti „plne informovaný“ a podľa neho to Trump „neurobí“. „Trump bude trochu kritizovať, ale clá na autá nebudú,“ povedal pre Süddeutsche Zeitung.Ak by to však urobil, viedlo by to k ďalšej eskalácii obchodného konfliktu medzi Bruselom a Washingtonom, len niekoľko týždňov po tom, ako USA uvalili nové clá na európske výrobky v hodnote 7,5 miliardy USD (6,77 miliardy eur). Došlo k tomu v polovici októbra, štyri dni po tom, čo Svetová obchodná organizácia (WTO) dala Washingtonu zelenú, aby podnikol odvetné opatrenia proti EÚ v súvislosti s jej dotáciami pre európsky letecký gigant Airbus.Spojené štáty vlani uvalili clá aj na výrobky z ocele a hliníka z EÚ.Americký minister obchodu USA Wilbur Ross 3. novembra naznačil, že Washington pravdepodobne nebude musieť uvaliť nové dovozné clá na európske automobily. A označil vzájomné rokovania s EÚ za „veľmi dobré“, rovnako ako rozhovory s japonskými a kórejskými partnermi.