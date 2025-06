June Film Fest v Trnave sa tento rok neuskutoční, dôvodom sú finančné problémy a kultúrna neistota

36 filmov a televíznych seriálov

Neistota v oblasti kultúry

6.6.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný filmový festival June Film Fest (JuFF) tento rok v Trnave nebude. Oznámili to jeho organizátori Daniel Dangl Peter Nágel , dôvodom sú finančné problémy.Festival chcú do Trnavy vrátiť v roku 2026 s ambíciou urobiť z neho významný bod na mape kultúrnych akcií, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizátori chceli aj tento rok nadviazať na úspech premiérového ročníka, no z finančných dôvodov museli podujatie v pôvodnom rozsahu zrušiť.Kompletne pripravený filmový i sprievodný program mal obsiahnuť 36 filmov a televíznych seriálov v šiestich programových sekciách, návštevu niekoľkých populárnych osobností, vystúpenie hudobných skupín, ako aj stand-up komikov.„Áno, mrzí nás to, že tohtoročný June Film Fest nebude môcť ponúknuť divákom naplánovaný a pripravený formát,“ uviedol programový riaditeľ Peter Nágel.Pozitívnou správou však podľa neho zostáva, že viacerí partneri prejavili záujem pokračovať v spolupráci, ako aj fakt, že June Film Fest sa bude aj naďalej organizovať v Trnave, meste s bohatou kultúrou a históriou. Podľa riaditeľa a producenta festivalu Daniela Dangla vládne v oblasti kultúry momentálne neistota.„Stav v akom sa nachádza slovenská kultúrna by som asi popísal slovom neistota, ktorá sa týka aj súkromného sektoru. Aj my sme, obrazne povedané, trocha obeťou tejto doby, netýka sa to ale len nás. Tá neistota, mám pocit, že aktuálne kulminuje najviac a uzavriem to tým, že nás jednoducho dobehla,“ povedal Dangl.Prvý ročník JUFF-u v roku 2024 zaznamenal podľa organizátorov mimoriadny ohlas. Festival predstavil atraktívnu kombináciu kvalitných filmov, živej hudby, zaujímavých diskusií, ranných filmových rozcvičiek, diskoték a vystúpení známej Partičky.