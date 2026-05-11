Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
Jungheinrich opäť na vrchole: Piata platinová medaila EcoVadis potvrdzuje globálne líderstvo v udržateľnosti
Tagy: EcoVadis PR Udržateľnosť
Udržateľnosť dnes rozhoduje o budúcnosti firiem. Jungheinrich však ukazuje, že nejde len o záväzky, ale o reálne výsledky. Spoločnosť získala už piatykrát po sebe najvyššie hodnotenie ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Udržateľnosť dnes rozhoduje o budúcnosti firiem. Jungheinrich však ukazuje, že nejde len o záväzky, ale o reálne výsledky.
Spoločnosť získala už piatykrát po sebe najvyššie hodnotenie EcoVadis a zaradila sa medzi absolútnu špičku najudržateľnejších firiem sveta.
Spoločnosť Jungheinrich si opäť upevnila svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti udržateľnosti. V roku 2025 získala platinovú medailu EcoVadis už piatykrát po sebe, čím sa zaradila medzi top 1 % najudržateľnejších spoločností na svete.
EcoVadis, ktorý hodnotí viac než 150 000 spoločností naprieč rôznymi odvetviami, patrí medzi najuznávanejšie autority v oblasti hodnotenia udržateľnosti. Opakované získanie najvyššieho ratingu preto predstavuje silný dôkaz dlhodobej stratégie a konzistentného prístupu spoločnosti Jungheinrich.
Udržateľnosť ako strategická priorita
Za týmto úspechom stojí systematická práca v oblasti ochrany životného prostredia, etiky aj sociálnej zodpovednosti. Jungheinrich dlhodobo investuje do riešení, ktoré znižujú ekologickú stopu a zároveň zvyšujú transparentnosť voči zákazníkom aj partnerom.
"Získanie platinového statusu piatykrát v rade je pre nás potvrdením aj motiváciou zároveň. Potvrdzuje účinnosť našej stratégie udržateľnosti. Najvyššie hodnotenie v oblasti životného prostredia a jasný pokrok v oblasti etiky dokazujú, že svoju zodpovednosť berieme vážne a systematicky pracujeme na plnení našich cieľov udržateľnosti," vysvetľuje Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva Jungheinrich AG.
Dôležitou súčasťou udržateľnej stratégie Jungheinrich je aj repasovanie vozíkov - namiesto ich vyradenia im spoločnosť dáva nový život, čím šetrí zdroje a výrazne znižuje environmentálnu záťaž. Od 15. mája do 15. júna navyše prebieha akcia na repasované vozíky so zľavami až do 70 % a pri kúpe čelného vozíka alebo reach trucku zákazník získa paletový vozík za 1 euro.
Najvyššie hodnotenie za životné prostredie aj etiku
EcoVadis hodnotí firmy podľa 21 kritérií v štyroch oblastiach - životné prostredie, pracovné podmienky, etika a udržateľné obstarávanie. Jungheinrich aj tento rok získal najvyššie hodnotenie práve v oblasti environmentálneho výkonu a zároveň výrazne zlepšil výsledky v oblasti etiky.
Spoločnosť sa zároveň zaviazala k ambicióznemu cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 v celom hodnotovom reťazci. Transparentnosť zabezpečuje aj detailné reportovanie vrátane uhlíkovej stopy jednotlivých produktov.
Pozitívny trend potvrdzuje aj medziročné zlepšenie skóre - z 82 na 85 bodov, čo Jungheinrich opäť udržalo medzi najlepšie hodnotenými firmami na svete.
Potvrdenie líderskej pozície
Ocenenie EcoVadis nie je jediným dôkazom úspechu. Jungheinrich získal aj najvyššie hodnotenie "A" od CDP za aktivity v oblasti ochrany klímy a zároveň aj Nemeckú cenu za udržateľnosť, ktoré potvrdzujú konzistentnosť jeho stratégie.
Tieto výsledky jasne ukazujú, že udržateľnosť nie je pre spoločnosť len marketingovým pojmom, ale pevnou súčasťou jej dlhodobého smerovania.
Úspechy aj mimo oblasti udržateľnosti
Okrem ocenenia EcoVadis získala spoločnosť Jungheinrich v poslednom období aj ďalšie významné ocenenia. Medzi nimi vyniká napríklad trojnásobné víťazstvo v Red Dot Design Award 2026, dvojité ocenenie iF Design Award 2026 či titul Business Superbrands Slovakia 2026, ktorý potvrdzuje silu značky a dôveru zákazníkov.
Jungheinrich tak dokazuje, že exceluje nielen v oblasti udržateľnosti, ale aj v dizajne, inováciách a budovaní silnej značky.
