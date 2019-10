Junior festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 inšpiruje naše deti k pozitívnej zmene

Zmeňme myslenie našich detí a zachráňme našu planétu

ZOZNAM MIEST, V KTORÝCH SA KONÁ FESTIVALOVÁ TOUR 2019/2020



12. september 2019, NOVÁ BAŇA – Kino Vatra



17. september 2019, PÚCHOV – Kino Púchov



19. september 2019, PARTIZÁNSKE – Panoramatické 3D Kino



24. september 2019, DOLNÝ KUBÍN – Mestské kultúrne stredisko



26. september 2019, MARTIN – Cinemax Martin



1. október 2019, BREZNO – Kino Mostár



3. október 2019, VEĽKÝ KRTÍŠ – Kino Baník



8. október 2019, DETVA – Dom kultúry Andreja Sládkoviča



10. október 2019, BANSKÁ ŠTIAVNICA – Kino Akademik



14. október 2019, VRBOVÉ – Dom kultúry



16 – 17. október 2019, KOŠICE – Kasárne/Kulturpark



21. október 2019, GBELY – Dom kultúry



22. október 2019, SENEC – Kino Mier



25. október 2019, HLOHOVEC – Kino Úsmev



28. október 2019, MALACKY – Kino Záhoran



29. október 2019, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Mestské kultúrne stredisko



5. november 2019, LUČENEC – Kino Apollo



7. november 2019, REVÚCA – Kino klub Revúca



11. november 2019, PEZINOK – Dom kultúry



13. – 14. november 2019, PREŠOV – Stromoradie



19. – 20. november 2019, ŽILINA – Ster Century Cinemas | OC Mirage



21. november 2019, POVAŽSKÁ BYSTRICA – Kino Mier | PX Centrum



25. november 2019, SEREĎ – Kino Nova



27. – 28. november 2019, TRNAVA – Kino Hviezda



3. december 2019, KRUPINA – Kino Kultúra



5. december 2019, GALANTA – Kino DK Galanta



10. december 2019, RIMAVSKÁ SOBOTA – Kino Orbis



21.10.2019 (Webnoviny.sk) -Naše deti sú naša budúcnosť. Práve preto i tento rok organizátori výnimočného podujatia filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 zamerali svoju pozornosť aj na túto vekovú skupinu. Prostredníctvom Junior festivalu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť regionálnej tour prebiehajúcej v dňoch od 12.09 do 10.12. až 27 slovenských mestách, prinášajú reálnu environmentálnu výchovu čo najbližšie k vám. Ich snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu.Tento vzdelávaco - výchovný program pre deti a mládež základných a stredných škôl , ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.Pre deti sú pripravené krátke náučné filmy. Cez filmové príbehy sa im prihovárajú ich rovesníci z celého sveta a dozvedia sa mnoho zaujímavého, aj to ako môžu oni prispieť k ochrane životného prostredia. Po filmovom programe je pripravený náučný sprievodný program vo forme hier, kvízov, súťaží a iných eko aktivít.Žiaci sa dozvedia zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie. "Sme radi, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme priniesť množstvo motivačných myšlienok a podnetných informácií práve pre deti a mládež," vyjadrili sa o tomto výnimočnom projekte jeho tvorcovia.Program pre deti je prispôsobený ich vekovej skupine a býva v každom meste rozdelený na tri bloky pre prihlásených žiakov:Pre každý blok je vyhradených 60 minút. Prvú polhodinu tvorí filmový program, druhú sprievodné aktivity.Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť, ktorý začína od 16:00 do 21:30. V kinosálach jednotlivých miest sa premietajú víťazné dokumentárne filmy festivalového ročníka z celého sveta. Tour po Slovensku prináša čo najbližšie k vám pútavý filmový program so vstupom pre širokú verejnosť ZADARMO.Regionálna tour festivalu filmov EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 zameraných na témy súvisiace so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom je celoročný projekt, ktorý je realizovaný v spolupráci s mestami a samosprávami. Tento raz prebieha v nasledujúcich 27 slovenských mestách, z toho štyroch krajských:Viac informácií o programe nájdete naInzercia