Juniori a dorastenci získali na MS v silovom trojboji 13 medailí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Potchefstroom 19. septembra (TASR) - Slovenská výprava vybojovala na MS v silovom trojboji juniorov a dorastencov IPF v juhoafrickom Potchefstroome 13 medailí.Dorasteneckým majstrom sveta v kategórií do 105 kg sa stal Jaroslav Halač. Zlato získal aj v drepe výkonom 295 kg, v tlaku na lavičke (200 kg), v mŕtvom ťahu (290 kg) a vytvoril tri nové slovenské rekordy.Juniorským vicemajstrom sveta v najťažšej kategórií nad 120 kg sa stal Ákos Labát, s trojbojom 982,5 kg. Strieborné medaily získal v drepe (390 kg), v tlaku na lavičke (282,5 kg - nový slovenský rekord) a v mŕtvom ťahu (310 kg).Bronzovú medailu v trojboji v dorasteneckej kategórií do 120 kg získal Dominik Plaskonis výkonom 667,5 kg. Ďalšie dva bronzy pridal v drepe (240 kg) a v mŕtvom ťahu (260 kg), v tlaku na lavičke pridal striebro za výkon 167,5 kg.V kategórií juniorov do 93 kg obsadil Kristián Slíž výkonom 797,5 kg piate miesto. V mŕtvom ťahu získal striebornú medailu za 295 kg. V drepe zvládol 302,5 kg a v tlaku na lavičke 200 kg.