Juraj Bakoš sa stal novým generálnym manažérom hokejového Slovana

Na archívnej snímke Juraj Bakoš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Novým generálnym manažérom hokejového Slovana Bratislava sa stane Juraj Bakoš. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.Dlhoročný hokejový funkcionár nastúpi do pozície 1. júla, v tom čase plánuje verejnosti predstaviť aj svoje vízie o fungovaní v klube.povedal Bakoš pre web "belasých".Pädesiatosemročný manažér pôsobil v rovnakej pozícii v HC Košice v rokoch 2004-2017. V priebehu desiatich rokov bol s "oceliarmi" deväťkrát vo finále extraligy, pričom získal päť majstrovských titulov, vrátane extraligového zlatého hetriku v rokoch 2009–2011. HC Košice pod jeho manažérskym vedením účinkoval ako prvý slovenský klub v hokejovej Ligy majstrov. Bakoš bol aj členom Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (2011–2015), zastával tiež pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti Pro-Hokej (2007-2015), riadiaceho orgánu najvyššej slovenskej súťaže. Po odchode z manažmentu HC Košice na jeseň 2017 sa rozhodol trvalo usadiť na západnom Slovensku, býva neďaleko Bratislavy.dodal Bakoš.Slovan sa po konci účinkovania v KHL prihlásil do Tipsport Ligy, pre účinkovanie svojho A-tímu v súťaži však potrebuje ešte splniť podmienky licenčného a legislatívneho konania, ktoré zahrňuje aj splatenie dlhov. Bratislavský klub by mal odštartovať letnú predsezónnu prípravu v polovici júla. Po spoločnom zraze a tréningoch na ľade čaká tím séria prípravných stretnutí.