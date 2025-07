Juraj Blanár ocenil význam Slovákov v zahraničí. Tvrdí, že šíria dobré meno Slovenska po celom svete

Najviac krajanov žije v USA, Česku, Británii a Kanade

5.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika si od roku 1993 pripomína Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je venovaný krajanskej komunite po celom svete. „Slovenky a Slováci žijúci v zahraničí sú pevnou súčasťou slovenskej diplomacie, pretože ich prostredníctvom je ďaleko za našimi hranicami počuť slovenský jazyk, uctievajú sa slovenské tradície, šíri sa naša kultúra, národná hrdosť a dobré meno Slovenska,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Minister zdôraznil, že k slovenskej krajanskej komunite sa hlásia nielen občania SR, ale aj ďalšie generácie potomkov Slovákov, ktorí odišli do zahraničia pred desiatkami až stovkami rokov.Podľa štatistík sa k slovenským koreňom za hranicami SR hlási 1,6 milióna ľudí, pričom najviac ich žije v Spojených štátoch amerických (takmer 800-tisíc), v Česku (200-tisíc), v Spojenom kráľovstve a Írsku (200-tisíc) a v Kanade (100-tisíc). Významné slovenské menšiny sú aj v Srbsku (45-tisíc) a Rumunsku (14-tisíc).„Našou úlohou je udržiavať neustály kontakt s novou i pôvodnou krajanskou komunitou a využiť ich skúsenosti, znalosti a prepojenie s krajinou, v ktorej žijú. Viacero z nich dokázalo uspieť na tých najvyšších miestach a pôsobia v prestížnych organizáciách, firmách či štátnej sfére,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.Juraj Blanár sa na svojich zahraničných pracovných cestách pravidelne stretáva so zástupcami krajanov, s ktorými diskutuje o ich živote, potrebách a možnostiach spolupráce. Minister zároveň vníma hlasy krajanov, ktorí žiadajú zmenu dátumu pamätného dňa.„Tento pamätný deň sa dnes prekrýva s významným štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda. Som pripravený otvoriť túto diskusiu pri hľadaní vhodného dátumu, ktorý by symbolizoval históriu našej krajanskej komunity,“ uviedol minister.Vláda SR deklarovala podporu Slovákom v zahraničí aj v Programovom vyhlásení vlády. Štátnu politiku starostlivosti o krajanov realizuje od roku 2006 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý vedie diplomatka Dagmar Repčeková. Pri príležitosti pamätného dňa včera Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne udelil ocenenia šiestim významným osobnostiam slovenského krajanského sveta.Medaily Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdala Repčeková trom oceneným – Jarmile Buchovej (Nemecko), Sandre Kraljovej Vukšićovej (Chorvátsko) a Karlovi Hanzlovi (Rakúsko). Pamätné medaily Štefana Boleslava Romana, prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, si z rúk predstaviteľov Nadácie odniesli Gregor Papuček (Maďarsko), Marta Dobrotková (Slovensko) a Iréne Timko (Kanada).Program osláv pokračuje dnes tradičnou ceremóniou kladenia kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v bratislavskom Sade Janka Kráľa.