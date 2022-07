Juraj Krúpa opúšťa poslanecký klub OĽaNO, na sociálnej sieti Facebook uviedol dôvod

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Juraj Krúpa sa rozhodol opustiť poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Oznámil to na sociálnej sieti Facebook. Verí, že pre väčšinu jeho priaznivcov to bude síce letné prekvapenie, ale nie šok.Krúpa podľa vlastných slov zistil, že OĽaNO v roku 2022 už nie tým hnutím ako v roku 2020. „Za niečo viac ako dva roky pri kormidle vládnej moci urobilo toľko hodnotových obratov, že sa v spätnom zrkadle spreneverilo tým zásadám, z ktorých vzišlo a prečo mu tak veľa ľudí dalo dôveru vo voľbách," uviedol.Hnutie, ktoré sa prezentovalo tolerantne k rôznym názorovým prúdom, podľa neho „zultrakonzervatívnelo". „Čím viac sa jeho hlavný ťah vyprázdňoval od protikorupčnej agendy, tým viac sa začal stupňovať boj proti tzv. ‚liberálnemu peklu’. V poslaneckom klube sa prekvapujúco začali tolerovať prvky orbánovského nacionalizmu a koketovať so spoluprácou s extrémistami," skonštatoval.Vyvrcholením tohto príklonu k ultrakonzervativizmu v klube OĽaNO sa podľa Krúpu stala prípustnosť možnosti vytvorenia menšinovej vlády za ad hoc podpory „rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov počas koaličnej krízy". „Uvažovať o pokračovaní vo vláde aj za takýchto neprijateľných podmienok sa stalo pre moje poslanecké svedomie červenou čiarou. Nedokážem ju preklenúť," dodal.