Juraj Kukura končí vo vedení Divadla Aréna, jeho telefonické odvolanie je podľa Drobu klebetou – VIDEO

28.5.2025 (SITA.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na stredajšej tlačovej konferencii reagoval na medializované informácie o tom, že telefonicky odvolal riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru . Droba potvrdil, že Kukura na pozícii divadla končí, tomuto rozhodnutiu však podľa neho predchádzala osobná a vecná diskusia.„Dnešný brífing by sa nebol konal, ak by nedošlo k medializácii nepravdivých informácií v priebehu dnešného dopoludnia," uviedol župan.Informácie o telefonickom odvolaní riaditeľa Divadla Aréna sú podľa Drobu klebetou, ktorá sa začala šíriť rýchlosťou blesku. „Nie je pravda, že by som telefonicky niekoho vyhadzoval," poznamenal župan s tým, že ani nemá právo sám nikoho odvolávať.„Je pravda, že som mal stretnutie s pánom Kukurom, bolo osobné, bolo dlhé a v korektnom pracovnom duchu. Na tomto stretnutí som tlmočil vážne výhrady vedenia BSK voči fungovaniu divadla," dodal Droba.Župan ďalej uviedol, že svoje výhrady komunikovali ústne aj písomne vedeniu divadla priebežne. „Výhrady sa týkali predovšetkým rozpočtového hospodárenia, ktoré ohrozuje stabilitu divadla a naplnenie programových priorít, ktoré sme si stanovili," vysvetlil Droba.Zároveň Jurajovi Kukurovi poďakoval za 23 rokov služby pre BSK a všetko dobré, čo dosiahol za jeho predchodcov aj posledných osem rokov. „Bola to korektná spolupráca, ku ktorej sa môžem vyjadriť len pozitívne," doplnil.„Navrhol som mu ukončenie spolupráce a dôstojný odchod do manažérskeho dôchodku," priblížil Droba s tým, že Kukurovi ponúkol tiež riadne ukončenie aktuálnej divadelnej sezóny aj s patričnými poctami a odmenami.„Táto ponuka z našej strany naďalej trvá," dodal s tým, že nejde o žiadnu vojnu ani osobný konflikt medzi ním a Kukurom. K rozhodnutiu podľa neho dospeli po spoločnom rozhodnutí a dôslednej úvahe a je to v záujme všetkých zúčastnených strán.BSK na najbližšom zastupiteľstve vyhlási riadne výberové konanie na nového riaditeľa, ktorý ho povedie na päťročné obdobie. Vedením divadla bude poverený Jozef Šuran, ktorý je ekonomickým riaditeľom divadla, umelecké vedenie bude naďalej zabezpečovať Alexandra Sarvašová, dlhoročná zamestnankyňa.„Toto vyjadrenie nie je jednoduché, avšak Divadlo Aréna potrebuje nový impulz, aby sa ďalej rozvíjalo," doplnil Droba a poďakoval Kukurovi za jeho doterajšiu prácu.