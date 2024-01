Juraj Mikúš prestúpil z Nových Zámkov do Trenčína, v Dukle už v tejto sezóne hosťoval v novembri

Vracia sa natrvalo

Návrat vníma pozitívne

7.1.2024 (SITA.sk) - Aktuálne deviaty tím tabuľky slovenskej hokejovej extraligy HK Dukla Trenčín získal do svojho kádra skúseného útočníka Juraja Mikúša do konca tejto sezóny.Tridsaťšesťročný skalický rodák bol od leta 2022 hráčom konkurenčných Nových Zámkov, v novembri 2023 však strávil v trenčianskej Dukle mesačné hosťovanie a v desiatich dueloch mal bilanciu 2 góly a 1 asistencia. V celom ročníku zatiaľ absolvoval 26 extraligových stretnutí a nazbieral v nich 10 bodov (4+6).„Vracia sa k nám, avšak už natrvalo. Jurajov návrat nás teší, pretože sa počas hosťovania ukázal ako hráč, ktorý tvrdo pracuje a zapadá do nášho herného systému, no taktiež ako osobnosť do kolektívu v kabíne," uviedol oficiálny web Dukly Trenčín.Na Slovensku začínal Mikúš v rodnej Skalici, v najvyššej domácej súťaži hral aj za HKM Zvolen a teraz v Nových Zámkoch. Pôsobil aj v českej extralige aj v KHL (Riga, Spartak Moskva, Lev Poprad, Lev Praha, Slovan Bratislava).„Svoj návrat vnímam pozitívne. Ide sa mi ľahšie do klubu, kde to už poznám a kde som bol spokojný. Jedna etapa skončila a druhá začína,“ povedal Juraj Mikúš, ktorý reprezentoval Slovensko na piatich MS a na jeho konte je aj striebro z Helsínk 2012.