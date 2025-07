Juraj Mravec odovzdal podpisy pre kandidatúru na starostu Petržalky, predstavil aj program kampane

V minulosti podporil hlas verejnosti v kauze Nové Lido

Kampaň postaví na ochrane verejného priestoru a rozvoji infraštruktúry

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.7.2025 (SITA.sk) - Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka Juraj Mravec vyzbieral a odovzdal podpisy potrebné pre nezávislú kandidatúru na starostu Petržalky v doplňujúcich voľbách, ktoré sa uskutočnia 6. septembra. Mravec sa ako poslanec venuje najmä územnému rozvoju, pričom kladie dôraz na ochranu verejného záujmu, dostupné bývanie a zachovanie verejných priestorov.V minulosti sa aktívne angažoval aj v téme Nové Lido , kde podporil hlas verejnosti a odborníkov požadujúcich rozvoj územia so zachovaním hodnoty verejného priestoru a prírodného charakteru lokality.„Mojím cieľom je, aby sa Petržalka rozvíjala rozumne a citlivo – s rešpektom k svojim obyvateľom, verejnému priestoru, životnému prostrediu a budúcim generáciám. Potrebujeme starostu, ktorý nebude len spravovať, ale bude aj chrániť,“ uviedol.Juraj Mravec chce do kampane vstúpiť s programom zameraným na zastavenie chaotickej výstavby bez potrebnej infraštruktúry, posilnenie komunitného života a podporu susedských iniciatív, zlepšenie dopravy a verejného priestoru, ale aj zvýšenie transparentnosti miestneho úradu. Medzi svoje priority zaraďuje napríklad podporu a naštartovanie rekonštrukcie terás bytových domov, zvýšenie rekonštrukcií detských ihrísk a športovísk či rekonštrukcie materských a základných škôl.Rovnako chce podporiť šport, opravy chodníkov a ich bezbariérovosť či zlepšiť podporu učiteľov. „Ako nevyhnutnosť pokladám zavedenie kontrolingu a menovanie prednostu s cieľom efektívnej kontroly verejných zdrojov, a to od prvého dňa nastúpenia do funkcie,“ dodal kandidát na starostu Petržalky.