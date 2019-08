Jurčinu to ťahá bližšie k domovu, Liptáci však musia počkať

Milan Jurčina, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Liptovský Mikuláš 7. augusta (TASR) - Po troch rokoch v nemeckom Norimbergu si slovenský hokejový obranca Milan Jurčina hľadá nové pôsobisko. Vo veku 36 rokov ešte nemyslí na návrat na Slovensko, no preferuje angažmán bližšie k domovine.V pestrej kariére má za sebou pôsobenie v NHL, KHL, v Česku či Fínsku, uplynulé tri sezóny strávil v Nemecku. Ešte počas ročníka 2015/2016 zamieril do Eisbärenu Berlín, ďalšie tri sezóny obliekal dres Norimbergu.zhodnotil Jurčina svoj nemecký angažmán.V rokoch 2005-2012 pôsobil v NHL, v dresoch Bostonu, Washingtonu, Columbusu a New Yorku Islanders odohral celkovo 451 zápasov. Potom v niekoľkých pomerne krátkych epizódach vystriedal rôzne ligy a kluby, nemecká DEL-ka mu však sadla.uviedol Jurčina pre TASR.V súčasnosti je jeho kariéra na križovatke. Hoci eviduje aj záujem zo Slovenska, naďalej sa vidí v niektorej zo zahraničných súťaží.Jurčina sa na novú sezónu pripravuje aj s hráčmi Liptovského Mikuláša, v ročníku 2019/2020 však s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ich spoluhráč.dodal.