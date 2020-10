Jurčo možno začne sezónu v Košiciach, odohral by však len zopár zápasov

Hrať bude jedine za Košice

Zmluva bola podpísaná rýchlo

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude v zámorskej NHL pokračovať v klube Vegas Golden Knights , dvadsaťsedemročný Košičan podpísal zmluvu na jednu sezónu v hodnote 700-tisíc dolárov.V rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) prezradil, že v aktuálnej sezóne možno nastúpi aj v slovenskej extralige."Viem si predstaviť, žeby som odohral zopár zápasov. Budúca sezóna v NHL však bude mať zrejme celých 82 zápasov, kalendár bude plný. Preto mi nehrozí dlhší pobyt v slovenskej extralige, aj vzhľadom na moje zdravotné problémy. S nimi je lepšie vziať si ešte mesiac voľno, aby som bol dobre pripravený na náročnú sezónu," prezradil Jurčo pre HockeySlovakia.sk a dodal, že hrať bude jedine za rodné Košice. "Neviem si predstaviť, že by som hral na Slovensku za iný klub," povedal.Informoval aj o dohode s predstaviteľmi Vegas Golden Knights."Rokovania boli rýchle. V piatok večer mi volal agent s tým, že Vegas prejavili záujem a radi by mi zavolali. O päť minút telefonovali, trošku sme sa porozprávali. Pýtali sa ma, či sa už cítim dobre, či ma zranenia neobmedzujú. Diskutovali sme asi 10 až 15 minút. O pár hodín už bola podpísaná zmluva,“ informoval Tomáš Jurčo.Účastník ZOH 2014 v Soči a MS v rokoch 2015, 2016 a 2018 zatiaľ naposledy odohral zápas v prvej polovici januára 2020."Uvidíme, kedy sa začne hrať, či bude termín 1. január, o ktorom sa hovorí, reálny. Nič to však nemení na veci, že sa neviem dočkať," dodal pre SZĽH.V minulosti hral Jurčo v NHL za Detroit Red Wings Edmonton Oilers . Na jeho konte je 213 duelov základnej časti s bilanciou 22 gólov a 30 asistencií, v play-of pridal 10 štartov a v nich 2 body (1+1).