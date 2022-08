Jurčo podľa zámorského experta nenaplnil očakávania a pre Detroit Red Wings bol veľkým sklamaním

Napokon bol sklamaním

Nedokázal sa prispôsobiť

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský expert Raymond Harrison z portálu The Hockey Writers zaradil slovenského hokejistu Tomáša Jurča do zoznamu siedmich hráčov, ktorých draftoval klub Detroit Red Wings zo zámorskej NHL od roku 2004 dodnes a nenaplnili očakávania."Červené krídla" draftovali 29-ročného Košičana v roku 2011 z 35. miesta a v juniorskej súťaži QMJHL aj v mužskej AHL ukazoval veľký potenciál. Jeho výkony v profilige však boli podľa odborníka sklamaním."Jurča draftovali ako hviezdu YouTube s jeho šikovnými rukami, ale napokon bol veľkým sklamaním pre organizáciu Red Wings. Hral kľúčovú úlohu spolu s Jonathanom Huberdeauom v tíme Saint John Sea Dogs, keď v roku 2011 získal Memorial Cup. Jurčo ukončil juniorskú kariéru s 239 bodmi v 228 zápasoch, vrátane play-off. Pred sezónou 2012/2013 sa pripojil k tímu Grand Rapids Griffins v AHL a mal priemernú základnú časť, ale v play-off bol kľúčový hráč so 14 bodmi v 24 dueloch na ceste za Calderovým pohárom," spomína Harrison na vydarený začiatok Jurčovej zámorskej kariéry."V prvých 32 zápasoch ročníka 2013/2014 nazbieral 32 bodov a povolali ho k Red Wings. Zažil slušnú premiéru v NHL, v 36 dueloch zaznamenal osem gólov a sedem asistencií. Bohužiaľ, vtedy mali z neho fanúšikovia dobrý pocit naposledy. V nasledujúcich 123 zápasoch nazbieral iba 17 bodov. Jeho postava, šikovné ruky a hokejové videnie sa zdali byť perfektnou kombináciou pre úspech. Keď si ho už súperi naštudovali, nedokázal sa prispôsobiť. V roku 2017 opustil Detroit a zvyšok sezóny dohral v AHL," doplnil expert na margo bronzového medailistu zo ZOH 2022 v Pekingu.Jurčo odohral v NHL dokopy 231 stretnutí so ziskom 55 bodov (23+32), vrátane play-off. Po odchode z Detroitu pôsobil ešte v Chicagu Blackhawks, Edmontone Oilers a Vegas Golden Knights. V QMJHL aj v AHL triumfoval celkovo dvakrát, v minulom ročníku pôsobil v klube Barys Nur-Sultan z KHL. Slovensko reprezentoval na troch majstrovstvách sveta a dvoch olympiádach.