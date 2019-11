Jurík: Zmeny vo vzdelávaní inštruktorov autoškôl sú pozitívom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Novela zákona o autoškolách ako celok môže mať priaznivý vplyv na podnikanie v tejto oblasti. Uviedol to pre TASR podpredseda Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) Vojtech Jurík. Za najväčšie pozitívum vníma nový spôsob vzdelávania inštruktorov v dvojročných intervaloch bez nutnosti obhajoby odbornej spôsobilosti.Priblížil, že novela zákona o autoškolách presnejšie a podrobnejšie upravuje podmienky registrácie autoškôl a výcviku, povinnosti prevádzkovateľov a inštruktorov autoškôl ako súčasne platný právny predpis. Upravuje napríklad aj postavenie účastníka kurzu, kým nezíska oprávnenie na vedenie vozidla. "skonštatoval Jurík.Zároveň dodal, že sankcie a pokuty, ktoré je možné uložiť pri porušení právnych predpisov, sú podľa schválenej novely zákona pomerne vysoké. Podotkol však, že zvýšenie sankcií je opodstatnené. Výsledky kontrol vykonaných štátnym odborným dozorom ministerstva dopravy totiž podľa jeho slov zisťujú neustále porušenia zákona a vykonávacích predpisov zo strany prevádzkovateľov a inštruktorov autoškôl.Novela zákona zároveň ruší minimálny vek inštruktorov. Hranica 25 rokov pre získanie inštruktorského oprávnenia bola podľa Juríka jedným z dôvodov nedostatku mladých a ambicióznych inštruktorov.poznamenal s tým, že táto úprava iba vracia právny stav, aký už v minulosti bol.Jurík dúfa, že novela zákona prinesie omnoho viac pozitív ako negatív." zdôraznil. Sektor autoškôl by podľa jeho slov ešte určité zmeny potreboval, napríklad právne upraviť podmienky pri získavaní vodičského oprávnenia.ozrejmil.Súčasne podotkol, že vývoj v motoristickom svete napreduje veľkou rýchlosťou, čo v budúcnosti neminie ani autoškoly. Ide napríklad o elektromobily alebo autonómne vozidlá.doplnil Jurík.Novelu zákona o autoškolách z dielne ministerstva dopravy schválila na októbrovej schôdzi Národná rada SR. Účinnosť by mala nadobudnúť od 23. mája 2020. Od 1. januára 2021 sa má zároveň účastníkom kurzu základnej kvalifikácie a rovnako aj pravidelného výcviku umožniť absolvovať časť výučby teórie aj mimo schválených priestorov školiaceho strediska, tú si následne nahradiť formou e-learningu a započítať nahradenú časť výučby prostredníctvom informačných technológií.