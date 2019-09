Juventus s Ronaldom získal o 100 miliónov viac,ale zdvojnásobil stratu

Cristiano Ronaldo v drese Juventusu Turín, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Turín 21. septembra (TASR) - Talianskemu futbalovému klubu Juventus Turín sa po prvej sezóne s Cristianom Ronaldom zvýšili príjmy o viac ako sto miliónov eur. Zároveň sa však zdvojnásobila strata.Talianskemu šampiónovi v minulom ročníku pritieklo do kasy 621 miliónov, v predchádzajúcom 504 miliónov eur. Napriek tomu skončil v červených číslach, keď sa strata zvýšila z 19 na 40 miliónov eur. Príchod Ronalda stál Juventus 100 miliónov eur, navyše mu platí ročnú gážu 31 miliónov.Za negatívnou bilanciou však stojí aj skoré vyradenie z Ligy majstrov, ak by sa "" prebojovala do finále, zarobila by o 30 miliónov eur viac, informovala agentúra AP.