Južná Kórea by mohla Ukrajine poskytnúť vojenský a spravodajský personál

22.10.2024 (SITA.sk) - Soul by podľa juhokórejských médií mohol poslať na Ukrajinu vojenský a spravodajský personál po tom, ako KĽDR vyslala vojakov na podporu Ruska. Informuje o tom portál týždenníka Newsweek.Juhokórejská vláda a armáda podľa médií Južnej Kórey „preverujú plán vyslania primeraného počtu personálu vrátane spravodajských dôstojníkov (špecializovaných na Severnú Kóreu)“ na Ukrajinu. Juhokórejský personál na Ukrajine by vypočúval alebo poskytoval tlmočnícke služby, ak by severokórejských vojakov zajali ukrajinské sily. Južná Kórea by tiež poskytla Kyjevu informácie o vojenskej taktike, doktríne a operáciách KĽDR.Tieto správy z Južnej Kórey prišli po tom, ako tamojšia spravodajská služba v piatok potvrdila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať 12-tisíc vojakov špeciálnych síl na podporu Ruska, pričom 1 500 z nich už je na ruskom Ďalekom východe.