Južná Kórea: Dovoz severokórejského uhlia bol možným porušením sankcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 10. augusta (TASR) - Celkovo 35.000 ton severokórejského uhlia a surového železa v cene približne päť miliónov eur nelegálne doviezli vlani do juhokórejských prístavov. Ide o možné porušenie sankcií OSN, uviedol v piatok juhokórejský colný úrad.Ten po desaťmesačnom vyšetrovaní žiada stíhanie troch juhokórejských firiem a ich vedúcich pracovníkov za falšovanie dokumentov, podľa ktorých severokórejské suroviny pochádzali z Ruska.Tieto firmy doviezli severokórejské uhlie alebo surové železo v siedmich prípadoch v čase od apríla do októbra minulého roku do piatich juhokórejských prístavov. Uhlie, ktoré vyšlo zo severokórejských prístavov, prekladali v ruských prístavoch Cholmsk a Vladivostok.Úrady tiež skúmajú, či niektorá zo 14 lodí, ktoré prevážali severokórejské uhlie, porušila sankcie zakazujúce takúto prepravu. Bezpečnostná rada OSN uvalila vlani v auguste sankcie na Severnú Kóreu vrátane zákazu exportu uhlia v snahe vyvinúť tlak na Pchjongjang, aby sa vzdal programu vývoja jadrových zbraní, dodáva agentúra DPA.