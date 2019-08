Južná Kórea neobnoví dohodu o zdieľaní tajných informácií s Japonskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 22. augusta (TASR) - Južná Kórea oznámila, že ukončí dohodu o zdieľaní informácii tajných služieb s Japonskom. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP s tým, že k tomu dochádza v čase narastajúceho obchodného i diplomatického sporu oboch krajín.Toto rozhodnutie padlo na zasadnutí Národnej bezpečnostnej rady. Dohoda mala byť automaticky obnovená v sobotu, pokiaľ sa jedna zo strán nerozhodne ju zrušiť, uviedla agentúra Reuters.Soul uviedol ako dôvod svojho kroku "zásadnú zmenu" podmienok bezpečnostnej spolupráce, ktorú podľa neho možno pripísať obchodným reštrikciám zavedeným Tokiom.Soul plánuje Tokio o ukončení spolupráce upovedomiť najneskôr do 24. augusta prostredníctvom diplomatického kanálu, uviedol Kim Jou-kun, zástupca šéfa Národnej bezpečnostnej rady. Vláda totiž podľa jeho slov dospela k tomu, že nie je v štátnom záujme pokračovať v dohode o zdieľaní citlivých vojenských informácii známej pod akronymom GSOMIA, ktorú s Japonskom podpísala v roku 2016.Napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú poznačené koloniálnou nadvládou Japonska v rokoch 1910 - 1945, zvýšilo nedávne rozhodnutie juhokórejského najvyššieho súdu, podľa ktorého by japonské firmy mali odškodniť juhokórejské obete nútených prác z obdobia druhej svetovej vojny. To Japonsko odmieta s tým, že táto otázka bola vyriešená dohodou o normalizácii vzťahov v roku 1965.Japonsko zase už v júni podráždilo Soul tým, že sprísnilo kontroly na vývoz citlivých materiálov, ktoré juhokórejské firmy používajú napríklad pri výrobe čipov a displejov. Následne 2. augusta vyradilo Južnú Kóreu zo svojho zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom, pričom poukázalo na výrazný pokles dôvery. Soul následne avizoval rovnaký odvetný krok.