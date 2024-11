Južná Kórea poskytla Ukrajine pôžičku 100 miliónov dolárov na podporu rozpočtu

29.11.2024 (SITA.sk) - Ukrajina dostala 100 miliónov dolárov v rámci pôžičky od Južnej Kórey na podporu rozpočtu. Je to prvýkrát, čo Soul poskytol pomoc ukrajinskému štátnemu rozpočtu. Uviedol to v piatok ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ , informuje spravodajský web Kyiv Independent.V apríli tohto roku Kyjev a Soul podpísali dohodu, ktorá umožňuje Ukrajine získať v rokoch 2024 až 2029 úvery až do sumy 2,1 miliardy dolárov. Úver ma splatnosť 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou jedno percento a päťročným odkladom splátok.Južná Kórea od začiatku vojny na Ukrajine Kyjevu poskytuje humanitárnu pomoc, ale nie vojenskú, keďže legislatíva krajiny zakazuje priame dodávky zbraní do vojnových oblastí.